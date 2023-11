Atom, kolej, podwyżki i szybkie wygaszenie kopalń. Taki jest plan Lewicy na rządzenie

- Budowę lotniska w Baranowie uważamy za niepotrzebną - mówi w rozmowie z WNP.PL senatorka Nowej Lewicy Magdalena Biejat. Jak podkreśla, inwestycje w kolej są potrzebne, za to konieczny jest audyt w CPK, by zdecydować, co zachować, co zmienić, a z czego zrezygnować.

- Konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie transformacji energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii i o atom - uważa Magdalena Biejat.

Według Lewicy budowa lotniska w Baranowie jest niepotrzebna, a Centralny Port Komunikacyjny jest przeskalowany, choć należy inwestować w kolej.

Magdalena Biejat została wybrana w październikowych wyborach parlamentarnych do Senatu jako reprezentantka Nowej Lewicy. Jest też współprzewodniczącą Lewicy Razem.

Co jest warunkiem trwania w powstającej koalicji, jeśli chodzi o postulaty, które Lewica chce koniecznie przeprowadzić?

- Przede wszystkim warto podkreślić, że Lewica zadeklarowała już poparcie dla stworzenia tego rządu. Natomiast jest oczywiste, że w ramach negocjacji programowych walczyliśmy o jak najszersze zrealizowanie programu, z którym Lewica, ale często też nie tylko Lewica, szła do wyborów.

Chodzi między innymi o zagwarantowanie 20-proc. podwyżek dla budżetówki czy podniesienie nakładów PKB na zdrowie. Staraliśmy się też wywalczyć 3 proc. nakładów PKB na badania i rozwój oraz 1 proc. PKB na budownictwo społeczne.

To są naszym zdaniem najważniejsze dziś wyzwania. Wyzwania, na które musimy odpowiadać, jeśli chcemy, by Polska się rozwijała.

Najważniejsze, kluczowe wręcz, są zatem inwestycje w pracowników sektora budżetowego, w naszą konkurencyjność na rynkach światowych poprzez nakłady na badania i rozwój, w sprawnie działające usługi publiczne.

Aborcja dzieli koalicjantów. Atom ma nawet przyspieszyć

A z którymi postulatami – w kontekście koalicyjnym – mogą być problemy?

- Na pewno różnimy się, jeśli chodzi o akcenty położone na budownictwo, bo na przykład przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nadal forsują dopłaty do kredytów. Uważamy to za błąd. W naszej ocenie nie rozwiążemy problemu mieszkaniowego bez rozwoju budownictwa społecznego.

Z pewnością różnimy się też w kwestii dostępu do aborcji, choć tutaj ta linia podziału przebiega raczej z Trzecią Drogą. Dążyliśmy do tego, żeby przekonać partnerów do wpisania do umowy koalicyjnej dekryminalizacji aborcji, czyli wykreślenia kar więzienia za pomoc w przerywaniu ciąży tym kobietom, które tego potrzebują. Czekamy teraz na ostateczny kształt umowy koalicyjnej i zobaczymy, co finalnie się w niej znajdzie.

Budowa elektrowni atomowych w Polsce to jeden z tematów, który – jak się wydaje – w ostatnim roku przyspieszył. Pojawił się też temat małych reaktorów modułowych, czyli SMR. Co będzie z polskim atomem?

- Konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie transformacji energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii i o atom. Uważamy, że trzeba kontynuować i przyspieszyć inwestycje w budowę pełnoskalowej elektrowni atomowej.

Jeśli chodzi o SMR-y, uważamy, że to ciekawa opcja, ale w tej chwili dużo mniej realistyczna niż technologia tradycyjnych, dużych elektrowni atomowych, która po prostu już funkcjonuje i sprawdza się w wielu krajach, zarówno w Europie, jak i na świecie.

Dzisiaj zdecydowanie najważniejsze jest inwestowanie właśnie w energię z wiatru, ze słońca i z atomu, po to, żeby przejście na odnawialne źródła energii rzeczywiście dało nam stabilny miks energetyczny, na którym będziemy mogli polegać.

Centralny problem komunikacyjny, czyli CPK do audytu

Co w takiej sytuacji z górnictwem węgla kamiennego, które dzisiaj jest podstawą miksu energetycznego?

- Wydobywanie węgla należy wygaszać. Musimy to robić tak szybko, jak to możliwe, ale z pełnym zabezpieczeniem ludzi, którzy dzisiaj w sektorze górniczym i okołogórniczym pracują.

Z punktu widzenia Lewicy to jest sprawa kluczowa: ta transformacja musi być sprawiedliwa. Nie może być zatem tak, że likwidujemy miejsca pracy na Śląsku, a tworzymy je na przykład tylko na Pomorzu, bo tam powstają elektrownie wiatrowe czy atomowe.

Nasi politycy, którzy kandydowali z Górnego Śląska, mówili bardzo dużo o konieczności stworzenia planu rozwoju dla regionu, który powinien stać się zagłębiem nowoczesnych technologii. Powinniśmy inwestować w Śląsk właśnie po to, żeby, stworzyć nowe miejsca pracy w konkurencyjnych sektorach, bo nigdy nie zgodzimy się na ponowne popełnienie błędów pierwszej transformacji i pozostawienie bez żadnej opcji ludzi, którzy w górnictwie już pracować nie będą mogli.

Jedną ze sztandarowych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości jest Centralny Port Komunikacyjny, czyli ogromne lotnisko i sieć kolejowa. Co dalej z tym projektem?

- Budowę lotniska w Baranowie uważamy za niepotrzebną. Inwestycje w kolej są potrzebne, natomiast CPK jest przeskalowany. Trzeba przeprowadzić jego audyt i zdecydować, jakie elementy projektu należy zachować, jakie zmienić, a z których zrezygnować.

Konieczne jest też zorganizowanie prawdziwych konsultacji z mieszkańcami terenów, przez które inwestycja ma przejść. Zdajemy sobie sprawę z tego, jakie spowodowała lokalne problemy i jak bardzo źle wyglądały kontakty rządu z lokalnymi społecznościami. To zdecydowanie nie może tak wyglądać. Najważniejsze jest odejście od tych emocji, które wzbudzał rząd Prawa i Sprawiedliwości fatalną komunikacją na temat projektu CPK w ogóle i z mieszkańcami zwłaszcza.

Naszym zdaniem kwestie rozwoju kolei, tych szybkich i tych lokalnych, powinny być absolutnym priorytetem rządu.

Nawet jeśli będą przecinały miasta, tak jak na Śląsku?

- Dlatego powtórzę, że trzeba przeprowadzić audyt i wprowadzić zmiany tam, gdzie to konieczne. Są takie miejsce, gdzie plany zarówno połączeń drogowych, bo przecież ta inwestycja to również drogi, jak i kolejowych, były prowadzone w sposób mało przemyślany, więc należy przeprowadzić audyt.

Należy sprawdzić, gdzie inwestycja wymaga poprawy albo wręcz większych zmian, które należy wprowadzić, by rzeczywiście służyła mieszkańcom, a nie niszczyła tkankę miejską czy możliwość rozwoju terenów rolniczych.

Zakaz handlu w niedzielę ma szansę nadal funkcjonować

A co z pomysłem zniesienia zakazu handlu w niedzielę?

- Lewica Razem, którą reprezentuję, stoi na mocnym stanowisku, że zakaz handlu w niedzielę powinien być utrzymany. Stoimy tutaj po stronie pracowników sklepów spożywczych, ale też wszelkiego handlu. To są tysiące ludzi zatrudnionych w handlu, którzy - kiedy z nimi rozmawiam - mówią bardzo jasno, że dla nich najważniejszy jest gwarantowany dzień wolny. Dla nich to dużo ważniejsze niż jakiekolwiek obietnice większych stawek w te dni, które mogą spędzać z rodziną. Jako Lewica Razem uważamy, że wolne niedziele powinny zostać utrzymane.

Nie jest to temat, który może Lewicę poróżnić z Platformą?

- Oczywiście, istnieje różnica zdań z Platformą Obywatelską i z innymi ugrupowaniami, obecnie jeszcze opozycyjnymi. Tych różnic jest nawet sporo, ale na tym też polega demokracja, że dyskutuje się o różnych rozwiązaniach i stara się przekonać do nich swoich partnerów. Natomiast mogę powiedzieć też z całą odpowiedzialnością, że ten temat koalicji nie wywróci.