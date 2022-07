Augustów: Odsłonięto rzeźbę oraz multimedialną ławeczkę Marii Koterbskiej

Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk odsłonił w sobotę wieczorem rzeźbę oraz multimedialną ławeczkę Marii Koterbskiej na tarasie widokowym nad jeziorem Necko w Augustowie (Podlaskie). Piosenkarka była wykonawczynią słynnego przeboju „Augustowskie noce”.

Maria Koterbska to niekwestionowana dama polskiej piosenki, która poprzez legendarny przebój "Augustowskie Noce", przysłużyła się promocji Augustowa i temu, że wielu Polaków zna i pamięta Augustów, nazywany obecnie turystyczną stolicą woj. podlaskiego.

To drugie takie wydarzenie, po tym jak cztery lata temu w Augustowie stanęła ławeczka bohaterki innego przeboju, który rozsławił Augustów - "Beaty z Albatrosa" w wykonaniu Janusza Laskowskiego.

Rzeźba oraz multimedialna ławeczka Marii Koterbskiej od soboty odgrywa przechodniom największe przeboje artystki i stoi na tarasie widokowym nad jeziorem Necko. "To przepięknie usytuowane miejsce z jedną z najpiękniejszych panoram, którą każdy powinien zobaczyć" - powiedział burmistrz Augustowa.

Uroczyste odsłonięcie umilił obecnym koncert Natalii Zastępy, finalistki pierwszej edycji programu The Voice Kids oraz finalistki programu The Voice of Poland, która na tę okazję przygotowała muzyczną niespodziankę - autorski cover przeboju Marii Koterbskiej "Augustowskie Noce".

Maria Koterbska była szczególnie znana w latach 50. i 60. XX wieku. Zmarła w 2021 roku w wieku 96 lat.