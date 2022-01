Aukcja Marszałka Senatu RP na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (komunikat)

- Centrum Informacyjne Senatu informuje:

Wystartowała aukcja Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego w ramach 30. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pod adresem https://allegro.pl/oferta/obiad-z-marszalkiem-senatu-rp-11704050444 można licytować obiad z Marszałkiem Senatu oraz wspólne zwiedzanie parlamentu. Aukcja potrwa do 31 stycznia br.

Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy od samego początku jej istnienia. Wspiera i wspomaga jej ideę, a w tym roku po raz trzeci wystawia na aukcję obiad z nim oraz wspólne zwiedzanie parlamentu.

"Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ma już 30 lat! To piękny wiek i powód do radości i dumy. Jestem niezwykle rad, że wraz z Państwem mogę być częścią wielkiej orkiestrowej rodziny, w tym roku zbierającej środki na leczenie wzroku u dzieci" - mówi prof. Tomasz Grodzki w filmie, promującym aukcję. "Wszak pomaganie jest dziecinnie proste" - podkreśla Marszałek, przywołując hasło tegorocznego finału.

Marszałek zachęca do licytowania wyjątkowej wizyty w Senacie Rzeczypospolitej. "Zwycięzcę aukcji wraz z rodziną zapraszam do mojego gabinetu, na obiad, a potem wspólnie zwiedzimy na co dzień niedostępny gmach polskiego parlamentu. Będą pamiątkowe zdjęcia, prezenty niespodzianki i wiele niezapomnianych przeżyć" - zapowiada Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Film promujący aukcję znajdą Państwo pod linkiem: https://youtu.be/7nT1ouJvnOI

W ubiegłym roku zwycięzca aukcji zapłacił za obiad z Marszałkiem Senatu 55 tys. 100 zł.

30. Finał WOŚP odbędzie się 30 stycznia 2022 roku. Orkiestra zbiera tym razem środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

