Automatyzacja i robotyzacja. To ich sposób na poprawę konkurencyjności

Automatyzacja i robotyzacja są prowadzone się w określonym celu. Dlatego mamy określone potrzeby, jak poprawienie jakości, warunków pracy i wdrożenie oszczędności – mówi w rozmowie z WNP.PL Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Poprawiamy naszą konkurencyjność – mówi Paweł Adamowicz, dyrektor fabryki suszarek do ubrań BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego. Ostatecznym celem jest jednak w pełni autonomiczny system produkcyjny podejmujący decyzje.

Zobacz całą rozmowę z Pawłem Adamowiczem, dyrektorem fabryki suszarek do ubrań BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego:

- W naszym przypadku to pewna droga i ewolucja. To poszukiwanie i digitalizowanie procesów, łączenie procesów lub urządzeń, praca z danymi z tych procesów, a docelowo wykorzystywanie danych i podjęcie decyzji. Pomoc w podjęciu decyzji to jest już nasza rzeczywistość, te informacje z urządzeń i procesów pomagają nam podejmować lepsze decyzje – mówi dyrektor fabryki suszarek do ubrań.

Automatyzacja i robotyzacja kojarzą się z redukowaniem zapotrzebowania na siłę roboczą. W tym przypadku pracownicy nie mają powodów do obaw.

- Mamy akurat ten komfort i to szczęście, że prowadząc robotyzację, jesteśmy w stanie przekierować naszych pracowników do innych obszarów bądź też wykorzystać ich przy zwiększaniu mocy produkcyjnych, przy wdrażaniu nowych zespołów. Ale ta zmiana na pewno dotyczy pracowników, to nie tylko zmiana stanowiska pracy, ale też - co jest bardzo ważne – podnoszenie kwalifikacji pracowników – podkreśla Paweł Adamowicz.

Jak zaznacza dyrektor fabryki BSH, praca w pełni manualna różni się przecież od pracy w cyklu mieszanym, gdy do czynności manualnych dochodzą operacje przy panelu sterowniczym urządzenia lub w cyklu automatycznym.

Dziś fabryka suszarek do ubrań korzysta z systemów Przemysłu 4.0 na przykład podczas testowania szczelności pomp ciepła w produkowanych urządzeniach, w zaawansowanym technologicznie procesie z użyciem helu. Aby sprawdzić, czy pompy ciepła są szczelne, komputery pozyskują szereg danych dotyczących pracy maszyn.

– Dane, które gromadzimy oraz obserwacja trendów pomagają zareagować przed awarią, dzięki temu możemy jej zapobiec, podejmując czynności prewencyjne – podkreśla Adamowicz.