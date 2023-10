Awantura po meczu Legii. „Zatrzymywani za używanie języka polskiego”

- Na podstawie używania przez naszych obywateli języka polskiego, ludzie byli zatrzymywani i zmuszani do opuszczenia miasta Alkmaar - powiedział wiceszef resortu spraw zagranicznych Paweł Jabłoński po wizycie ambasador Holandii w MSZ.

W piątek wezwano ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce Daphne Bergsma w związku z "wiarygodnymi, bardzo niepokojącymi informacjami o dyskryminacyjnych działaniach holenderskich służb wobec obywateli RP" w Alkmaar. Do MSZ przybyła w sobotę rano, jej wizyta trwała kilka minut.

- Jak informują nas bardzo wiarygodne źródła, doszło do systemowej działalności służb holenderskich, wymierzonej przeciwko polskim obywatelom – wskazał Paweł Jabłoński.

W jego ocenie najprawdopodobniej decyzje podjęły władze miejskie. - Takie docierają do nas informacje. Nie mamy stuprocentowej pewności, co dokładnie się stało. Cały czas zbieramy informacje, ale te, które do nas docierają są dość wiarygodne – mówił wiceminister Jabłoński. - To właśnie przekazałem pani ambasador, wskazując, że takie działania, jeśli się potwierdzą, to działania o charakterze dyskryminacyjnym – dodał.

- Przekazaliśmy zdecydowany protest przeciw temu, co się działo w Alkmaar. Zwróciłem się z prośbą, aby sprawa została bardzo wyjaśniona – podkreślił wiceszef MSZ.

Paweł Jabłoński poinformował, że holenderska ambasador powiedziała, że "całkowicie zgadza się, iż w tej sprawie trzeba ustalić fakty".

Po zakończonym późnym wieczorem w czwartek meczu w Alkmaar, na terenie stadionu doszło do przepychanek, naruszono nietykalność cielesną kilku członków polskiej ekipy.