B. ambasador Polski na Ukrainie: na Kremlu trwa walka polityczna; skuteczne zagrożenie Ukrainie - skazane na niepowodzenie

Na Kremlu trwa walka polityczna; przygotowanie operacji, która skutecznie zagroziłaby Ukrainie jest raczej skazane na porażkę; myślę, że 2023 r. będzie obfitował w przełomowe wydarzenia, które zdecydują o losach wojny - powiedział PAP były ambasador Polski na Ukrainie Jan Piekło.

Na pytanie PAP, na jakim etapie jest wojna w Ukrainie, były ambasador ocenił, że jesteśmy w jej przełomowym momencie. "Niewątpliwie przełomem tej wojny była niedawna wizyta prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie, spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem i wystąpienie przed Kongresem, oraz właściwie jasna i twarda deklaracja wsparcia dla Ukrainy ze strony najważniejszego kraju NATO. Myślę, że to jest sygnał wysłany zarówno do Moskwy, do Pekinu, jak i do sojuszników, że Ukraina nadal będzie jednym z głównych punktów orientacji w sytuacji geopolitycznej na świecie" - powiedział były ambasador RP w Ukrainie.

Zwrócił uwagę, że wojna w Ukrainie nie ma już tylko charakteru regionalnego, ale szerszy, ponieważ zarówno Iran, jak i Korea Północna zaczęły bezpośrednio wspierać Rosję dostawami amunicji, rakiet czy dronów. "Na pewno pilnie się temu przygląda Waszyngton ze względu na Iran, podobnie jak i przygląda się temu Izrael, który zdaje się, że zaczyna przełamywać swoją niechęć do wsparcia Ukrainy" - zaznaczył Jan Piekło.

"Myślę, że nowy rok będzie obfitował w przełomowe wydarzenia, które pewnie zdecydują o losach wojny i losach porządku geopolitycznego, nie tylko w naszej części świata. To może być przełom porównywalny z 1945 rokiem, a wizyta prezydenta Zełenskiego w Waszyngtonie była już komentowana, że to jest coś podobnego do wizyty w USA premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w 1941 r." - powiedział b. ambasador RP na Ukrainie.

Jego zdaniem od pewnego czasu Ukraina, we współpracy z wywiadami krajów zachodnich szykuje kontrofensywę. "I deklaracje prezydenta Zełenskiego w tej kwestii są dość oczywiste - nie ma mowy o ustąpieniu nawet o metr kwadratowy i Krym ma być odzyskany" - powiedział Jan Piekło.

W opinii Piekły na Kremlu zaczyna się jakaś wewnętrzna walka oraz próby wpływania przez innych graczy na środowiska wojskowe prowadzące działania na Ukrainie. Wyjaśnił, że ma na myśli Jewgienija Prigożyna - szefa grupy Wagnera, prywatnej organizacji najemników walczących na Ukrainie, miliardera zwanego "kucharzem Putina", oraz lojalnego wobec Moskwy przywódcę Czeczenii - Ramzana Kadyrowa.

"Nie da się w tej chwili planować całej operacji wojskowej w oparciu o jakieś szczegółowe, przygotowywane scenariusze, bo najprawdopodobniej ich po prostu nie ma. Bo jest walka wewnętrzna na Kremlu, Prigożyn krytykuje wojskowych i w takiej sytuacji przygotowanie operacji, która by była w stanie skutecznie zagrozić Ukrainie jest raczej skazane na niepowodzenie" - ocenił Jan Piekło.

Były ambasador RP na Ukrainie był też pytany, w jakim stopniu rosyjskie zapasy broni i amunicji są już wyczerpana oraz na ile rosyjski przemysł wojenny jest zdolny odtwarzać i dostarczać na front karabiny, wyrzutnie, czołgi i inny sprzęt.

Zdaniem Piekły najlepszym dowodem na to, że rosyjskie zasoby są wyczerpane jest to, że Rosja w tej chwili korzysta z irańskich dronów i - najprawdopodobniej - z dostaw amunicji i broni z Korei Północnej. "To świadczy o tym, że rosyjski przemysł zbrojeniowy ma dość duże problemy, szczególnie jeśli chodzi o pociski kierowane i komponenty do tych pocisków" - powiedział Jan Piekło.

Dopytywany był, czy zatem Kreml nie jest zdolny do przeprowadzenia kolejnej ofensywy i próby zaatakowania np. Kijowa. "Takie głosy o planowanym uderzeniu na Kijów są, natomiast jakoś nie bardzo wierzę w to, żeby Rosja miała w tej chwili taką możliwość" - ocenił.

Zdaniem Piekły jest możliwe, że wojna na Ukrainie zakończy się w 2023 roku.