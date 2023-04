B. Budka do Sz. Hołowni: jak nie chcesz pomóc, to nie przeszkadzaj

Szymon, jak nie chcesz pomóc, to po prostu nie przeszkadzaj - tak szef klubu KO Borys Budka skomentował na Twitterze słowa Szymona Hołowni, który zdystansował się od marszu zapowiadanego na 4 czerwca.

Szymon Hołownia w filmiku wrzuconym na jego Facebooku wypowiedział się krytycznie o marszu 4 czerwca.

"Odpuśćmy sobie z tym marszem 4 czerwca, co to za nowa dyskusja, która nam zabiera krew, emocje i wszystko. 4 czerwca jest 4 czerwca. Czy to jest wydarzenie, które zmieni losy świata? Czy PiS się od tego rozpadnie?" - pytał Hołownia.

"Pamiętacie marsze w 2019 roku przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, pamiętacie te sondaże? W Warszawie wyborów się nie wygrywa. Oczywiście jakaś część naszych działaczy pewnie na tym marszu będzie, ale 4 czerwca to data ważna w kalendarzu Polaków, Polski 2050 też i my od dawna mamy poplanowane rzeczy właśnie ze względu na to, że to specjalna data" - mówił.

"Ja uważam, że musimy być wszędzie, nie tylko w Warszawie, jeżeli chcemy na jesieni te wybory wygrać" - zaznaczył Hołownia.

Podkreślił zarazem, że do 4 czerwca jest "mnóstwo czasu, w którym można decyzje podejmować". "Na razie komunikat jest bardzo prosty, wypowiedział go Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej - to jest marsz Platformy Obywatelskiej, organizowany przez PO, inne partie nie są zaproszone" - stwierdził lider Polski 2050.

"My będziemy robili w tym dniu swoje" - zapowiedział Hołownia.

Lider PO Donald Tusk wezwał wszystkich na "marsz w samo południe 4 czerwca w Warszawie". Informował, że marsz jest "przeciw drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu, za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską".