B.Budka: jeśli samorząd jest oddany w ręce PiS-u, tam również w czasach prosperity bezrobocie jest rekordowe

Jeśli samorząd jest oddany w ręce PiS-u, tam również w czasach prosperity, jak mówi premier Mateusz Morawiecki, bezrobocie jest rekordowe" - podkreślił w piątek szef klubu KO Borys Budka. Jako przykłady podał powiaty szydłowiecki i brzozowski, gdzie według niego, w samorządzie wygrywali kandydaci PiS.

W piątek w Sopocie odbyła się konferencja Borysa Budki z udziałem kandydatów KO do Sejmu KO z regionu, m.in. prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, "dwójki" na liście wyborczej w Gdańsku.

Budka powiedział, że dzisiaj politycy PiS próbują się przebić z przekazem dotyczącym bezrobocia. Tymczasem, zdaniem szefa klubu KO kolejny raz trzeba przypomnieć, że "prezes PiS Jarosław Kaczyński równa się bezrobocie".

"W 2006 r., kiedy Jarosław Kaczyński był premierem, to w sierpniu rejestrowane bezrobocie wynosiło 15,5 proc. Co więcej, jeśli samorząd jest oddany w ręce PiS-u tam również w czasach prosperity, jak mówi pan premier Morawiecki, takie bezrobocie jest rekordowe. Dwa powiaty z największym bezrobociem w Polsce, to powiaty szydłowiecki i brzozowski. W 2022 r. w pierwszym z nich bezrobocie wynosiło 25 proc., a w drugim ponad 21 proc." - powiedział Budka.

Jak dodał, w obu powiatach w wyborach samorządowych wygrywali kandydaci Kaczyńskiego, PiS. Podkreślił, że wybory parlamentarne, które odbędą się 15 października będą również o tym.

Według polityka KO, wybory będą też o tym, czy Polska będzie krajem stabilnym, a politycy pokroju Morawieckiego nie będą psuli gospodarki, czy też nadal dyletanci ekonomiczni będą u sterów.

"Bo jedno jest pewne: dopóki rządzi Kaczyński i spółka, to bezrobocie na pewno nie grozi jednej grupie - pisowskich działaczy, którzy zawsze odnajdą się w spółkach skarbu państwa, którzy tak jak żona jednego z prominentnych pisowskich działaczy, może odnaleźć się w czterech radach nadzorczych. Natomiast tam gdzie PiS realnie rządzi w samorządzie, tam bezrobocie jest najwyższe" - zauważył Budka.

Jacek Karnowski nawiązując do słów Budki, ocenił że wróciły czasy Edwarda Gierka i jako przykład podał, że rząd przyjął budżet, w którym się niesamowicie zadłuża.

PiS w piątek w całej Polsce rozpoczął akcję "Tusk znaczy bezrobocie". Jak podkreślają politycy tej formacji, za czasów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło ponad 14 proc.