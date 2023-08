B.Budka (KO): dziękuję za pozytywny weekend w całej Polsce, apeluję o wsparcie naszych list

Chciałem serdecznie podziękować za ten bardzo pozytywny weekend w całej Polsce; nasi parlamentarzyści, nasze kandydatki i kandydaci w wyborach wychodzą do państwa z prośbą o poparcie naszych list - mówił w niedzielę w Słupsku (Pomorskie) przewodniczący klubu parlamentarnego KO Borys Budka.

W niedzielę przy ul. Nowobramskiej w Słupsku odbył się briefing prasowy z udziałem przewodniczącego klubu parlamentarnego Koalicja Obywatelska Borysa Budki, a także sekretarza klubu KO Zbigniewa Konwińskiego i senatora Kazimierza Kleiny - kandydatów KO do Sejmu i Senatu w regionie.

"Chciałem serdecznie podziękować za ten bardzo pozytywny weekend w całej Polsce. Nasi parlamentarzyści, nasze kandydatki i kandydaci wychodzą do państwa z prośbą o poparcie naszych list do Sejmu, z prośbą o poparcie naszych kandydatek i kandydatów do Senatu, ale przede wszystkim z prośbą o rozmowę. Z prośbą o to, byście państwo zechcieli wysłuchać naszych propozycji, a my jesteśmy od tego żeby wysłuchać to co macie państwo do powiedzenia" - powiedział szef klubu KO.

Zbigniew Konwiński wskazał, że jest pozytywnie zaskoczony odbiorem mieszkańców ziemi słupskiej i usteckiej w trakcie zbiórki podpisów poparcia pod listami Koalicji Obywatelskiej.

"Bardzo wiele podpisów zebranych w ciągu dosłownie paru dni. Cieszymy się. Jestem przekonany, że jest to dobry prognostyk przed wyborami 15 października. W słupsku, na ziemi słupskiej czuć już nadchodzącą zmianę" - mówił poseł.

Szef klubu KO Borys Budka w niedzielę odwiedzi Gdynię, gdzie od godz. 18:30 wspólnie z szefową Inicjatywy Polska, posłanką Barbarą Nowacką, która jest "jedynką na liście KO do Sejmu w Gdyni oraz z senatorem Sławomirem Rybickim, który ubiega się o reelekcję, będzie zbierać podpisy poparcia pod listami Koalicji Obywatelskiej. Zbiórka będzie prowadzona przy wejściu na Bulwar Nadmorski w Gdyni.