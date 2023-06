B. Budka: nie ma tematu startu PSL z list KO

Nie ma tematu startu Polskiego Stronnictwa Ludowego z list Koalicji Obywatelskiej - zadeklarował w Polsat News szef klubu KO Borys Budka. Jak zaznaczył, PSL i Polska 2050 tworzą wspólny projekt i wyraził nadzieję, że będą trzecią siłą w przyszłym Sejmie.

Budka był pytany w Polsat News o doniesienia Wirtualnej Polski, że władze Platformy Obywatelskiej są gotowe zaoferować miejsca na listach wyborczych politykom PSL-u, ale warunkiem jest rezygnacja ludowców z koalicji z Polską 2050. "Nie ma takiego tematu. My budujemy Koalicję Obywatelską" - zadeklarował Budka.

"Mam nadzieję, że Trzecia Droga, że nasi przyjaciele wygrają z Konfederacją i będą w parlamencie jako ta trzecia siła" - podkreślił polityk Platformy.

Pytany, czy PO nie przyjęłoby PSL-u, gdyby przyszedł do nich i "zapukał" prezes partii Władysław Kosiniak-Kamysz, Budka powiedział, że nie ma takiego tematu. "Zarówno prezes Kosiniak-Kamysz, jak i przewodniczący Szymon Hołownia są we wspólnym projekcie, wybrali taką drogę i ich trzeba zapytać o to, czy ktoś, gdzieś będzie pukał" - dodał.