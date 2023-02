B.Budka: po wydarzeniach w 2015 r. w Jastrzębiu komendant Szymczyk przekonywał, że interwencja policji była zgodna z procedurami

Po wydarzeniach w Jastrzębiu w 2015 roku ówczesny komendant wojewódzki policji Jarosław Szymczyk przekonywał, że interwencja policji była zgodna z procedurami i była obroną siedziby JSW przed pijanymi chuliganami - podkreślił w środę Borys Budka, komentując konferencję posłów PiS.

We wtorek w Sejmie posłowie PiS i przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej otworzyli wystawę upamiętniającą 8. rocznicę strajku górników w Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna pytana o tamte wydarzenia w Radiu Zet podkreśliła, że "policja nie strzelała wtedy do górników, tylko to byli chuligani". "Jak pan może powtarzać takie bzdury, że w czasach Platformy Obywatelskiej ktoś strzelał do górników. W Polsce takich słów nie wolno wypowiadać. Do górników strzelali komuniści" - dodała.

Do słów Leszczyny odnieśli się politycy PiS na środowej konferencji prasowej w Sejmie. Rafał Bochenek powtórzył, że interwencję policji pokazuje otwarta we wtorek w Sejmie wystawa. "20 rannych górników, co najmniej 20 osób rannych poważnie" - mówił. "Dziś Platforma Obywatelska na czele z Donaldem Tuskiem, a jak się okazuje także inni politycy PO, próbuje zakłamywać rzeczywistość, zafałszowywać to, co stało się w 2015 roku" - stwierdził rzecznik PiS.

Poseł Grzegorz Matusiak, który był świadkiem tamtych wydarzeń, podkreślił, że ich uczestnicy nie byli chuliganami, o czym mówiła posłanka Leszczyna. "Użycie broni było nieadekwatne do sytuacji" - ocenił. Według posła Marka Suskiego, wypowiedź Leszczyny oznacza, że po ewentualnej wygranej PO "będzie zakaz mówienia o kłamstwach Platformy". "To jest zapowiedź cenzury" - stwierdził.

Kilka minut po zakończeniu konferencji posłów PiS konferencję na ten sam temat zorganizował w tym samym miejscu szef klubu KO Borys Budka. "Przed chwilą słyszeliśmy z ust PiS-owskich działaczy stek bzdur i kłamstw, które mają przykryć to, w jaki sposób przez ostatnie 7 lat traktowali polskie górnictwo" - powiedział poseł. "Największym kłamstwem jest to dotyczące rzekomego strzelania do górników" - dodał.

Budka przypomniał, że "w 2015 roku podczas otwartego posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych ówczesny komendant wojewódzki policji w Katowicach, obecny komendant główny policji z nadania PiS, generał Jarosław Szymczyk przedstawił raport, że użyte środki wobec agresji chuliganów na siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej było zgodne z prawem, a żadna procedura nie została naruszona".

"W sposób nie budzący wątpliwości pokazano, że grupa pijanych chuliganów atakowała siedzibę Jastrzębskiej Spółki Węglowej" - zaznaczył szef klubu KO. Przypomniał, że wówczas prokuratura nie dopatrzyła się żadnych naruszeń prawa, podobnie jak prokuratura już pod rządami ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, która po raz drugi zajmowała się sprawą.

"Czy możecie sobie państwo wyobrazić, że gdyby cokolwiek wówczas było nie tak, generał Jarosław Szymczyk zostałby z PiS-owskiego nadania komendantem głównym policji? Czy gdyby było coś nie tak w postepowaniu sił porządkowych, to Zbigniew Ziobro nie poleciłby sformułowania odpowiedniego aktu oskarżenia?" - pytał retorycznie szef klubu KO.

"Nie można pozwolić na to, żeby formacja, która zniszczyła polskie górnictwo próbowała robić na tej obrzydliwej manipulacji jakąkolwiek politykę" - powiedział Budka.

Dziś, jak dodał, "PiS-owscy działacze próbują chuliganów i kiboli ubierać w mundury górnicze i tym samym obrażać polskich górników". "W zajściach pod Jastrzębską Spółka Węglową polska policja użyła siły wobec tych chuliganów, którzy niszczyli siedzibę spółki, którzy udawali, że bronią górników, a tak naprawdę robili wszystko, żeby doprowadzić do jednej wielkiej zadymy" - podkreślił szef klubu KO.