B. Budka: Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w Polsce godzi w ich godność

Rolą odpowiedzialnego rządu jest dbanie o bezpieczeństwo osób najsłabszych, które same nie poradzą sobie w życiu - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach szef klubu KO Borys Budka.

Borys Budka wspólnie z parlamentarzystami KO zwrócił się w piątek do wiceministra rodziny i polityki społecznej Pawła Wdówika o wprowadzenie w trybie pilnym zmian w sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

"Po ustaniu stanu pandemicznego, osoby z niepełnosprawnościami, które miały czasowe orzeczenia o niepełnosprawności z dnia na dzień, kiedy kończyły się ważności tych decyzji, muszą starać się o kolejne tego typu decyzje. Kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce próbuje dopchać się do komisji, która orzeka o niepełnosprawności" - poinformował Budka.

"To jest sytuacja, która godzi w godność tych osób i pozbawia świadczeń osoby, które na co dzień borykają się z mnóstwem problemów" - dodał szef klubu KO. Zażądał też rozwiązania sytuacji, w której osoby z niepełnosprawnościami czekają miesiącami na orzeczenie o swojej niepełnosprawności.

Maria Raczkowska 21 lat temu zrezygnowała z pracy i zajęła się opieką swoimi wnuczkami-bliźniaczkami. Jedna z sióstr - Zuzanna - jest osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym. Jej orzeczenie o niepełnosprawności wygasło 21 sierpnia. "Okazało się, że wszystkie wnioski o niepełnosprawności są ważne do końca roku, ale tylko te, które były do 5 sierpnia. Po 5 sierpnia wszystkie wnioski tracą ważność" - mówiła na konferencji Raczkowska. Jak dodała, pomimo, że posiada pełną dokumentację lekarską wnuczki, to czas wydania orzeczenia może wynieść do kilku miesięcy.

"Jest 3,5 tys. wniosków i jeden lekarz orzecznik dla dziecka i jeden ortopeda" - podkreśliła Raczkowska. "Ja zwolniłam się z pracy, żeby się zajmować wnuczkami. Świadczenie pielęgnacyjne, które pobierałam to było naszym głównym dochodem na przeżycie" - dodała.

"Bez tych świadczeń, które mi przysługiwały, gdy byłam na orzeczeniu, teraz po prostu ich nie mam. Jest bardzo trudno, jeśli chodzi o dojazdy na rehabilitację, do lekarzy. To wszystko jest już teraz nierealne, bo nie mam jak za to zapłacić. Życie moje jest utrudnione, bo nie mogę korzystać z miejsc dla niepełnosprawnych. Rachunki są nierealne do zapłacenia" - zaznaczyła niepełnosprawna Zuzanna Raczkowska.

Posłanka KO Monika Rosa podkreśliła, że Koalicji Obywatelskiej zależy na tym, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły normalnie funkcjonować.

"Przez nieudolność, niepomyślenie, czy brak znajomości tematu, te osoby straciły szansę na przeżycie. Ten rząd ma naprawdę piękne słowa na ustach, ale wciąż nie ma ustawy o asystencji osobistej, obiecywanej od lat przez pana prezydenta i rząd PiSu. Asystentów, którzy mogliby z osobami z niepełnosprawnością pracować, żyć, dać im niezależne i godne życie" - powiedziała Rosa.