B.Budka: trzymam kciuki za PSL i Polskę 2050, rozpad Trzeciej Drogi byłby nieodpowiedzialny

Trzymam kciuki za PSL i Polskę 2050 Szymona Hołowni, bo wybrali swoją Trzecią Drogę. Nie wyobrażam sobie, by po kilku miesiącach mogło dojść do rozpadu tej koalicji, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne, groziłoby możliwością utraty głosów wyborców opozycyjnych - powiedział w radiu Zet szef klubu KO Borys Budka.

Budka w środę zapytany został m.in. o to, czy - według niego - do października będzie istniała koalicja Trzecia Droga, czy się rozpadnie. "Mocno trzymam kciuki za nasze koleżanki i kolegów z PSL i ruchu Szymona Hołowni, bo wybrali swoją Trzecią Drogę. Proponowaliśmy inne rozwiązanie, wspólną szeroką listę opozycji. Szanujemy ich wybór" - powiedział Budka.

Jak mówił, "to są odpowiedzialni politycy" i "nie wyobraża sobie, żeby po kilku miesiącach wspólnej pracy nagle mogło dojść do rozpadu, rozstania".

"Byłoby to bardzo nieodpowiedzialne, bo groziłoby to przede wszystkim możliwością utraty głosów wyborców opozycyjnych" - zauważył.

Dopytany, czy "otwierałoby to drogę do rozmów z chociażby PSL", szef klubu KO odparł: "Tutaj będzie kalendarz wyborczy, ja wierzę w to i mocno trzymam kciuki za to, żeby ta odpowiedzialność wzięła górę nad jakimiś innymi nieznanymi mi ewentualnie powodami".

"Widzę, że ludowcy bardzo starają się wciągać w orbitę Trzeciej Drogi ludzi, którzy mogą poszerzyć ten elektorat. Rozumiem prezesa (PSL Władysława) Kosiniaka-Kamysza, że w jakiś sposób chce odbijać polską wieś.(…) Rozumiem te działanie, nie nam to oceniać" - stwierdził. Według niego "jeżeli doszłoby do jakiegoś rozłamu, byłby to zły sygnał.

"Ale spokojnie, my zawsze - jako Koalicja Obywatelska - mówimy, że jesteśmy gotowi, żeby z PiS-em wygrać" - oświadczył Budka.

Został zapytany także o to, czy - zapowiedziany przez szefa PO Donalda Tuska na 1 października Marsz Miliona Serc będzie wiecem wyborczym jednej partii - bo odbędzie się już w czasie kampanii - i wówczas inne partie nie będą mogły wziąć w nim udziału, odparł: "To będzie z pewnością Marsz Miliona Serc, który pokaże siłę tych, którzy potrafią i odsuną PiS od władzy. Każdego będziemy zapraszać, z pewnością nikt nie zabroni nikomu wzięcia udziału, żadne przepisy nie stoją tutaj na przeszkodzie" - zaznaczył.