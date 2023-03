B. Budka: Tusk najlepszym kandydatem na premiera, a Trzaskowski na prezydenta

Donald Tusk jest najlepszym kandydatem na premiera, a Rafał Trzaskowski będzie najlepszym kandydatem na prezydenta - stwierdził w czwartek szef klubu KO Borys Budka.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Budka został zapytany w Radiu ZET dlaczego Platforma Obywatelska upiera się przy kandydaturze szefa partii Donalda Tuska na premiera, gdy sondaże wskazują na większe zaufanie wyborców do wiceszefa PO, prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego

Szef klubu KO odpowiedział, że Tusk "jest najlepszym kandydatem na premiera". "Potrzebujemy osoby, która będzie od pierwszego dnia odbudowywać Polskę po tym, co się działo przez ostatnie 8 lat" - powiedział Budka.

Według niego, Trzaskowski "będzie najlepszym kandydatem na prezydenta i wygra wybory prezydenckie". "Jestem o tym przekonany i to tak, jak byłem przekonany w 2020 roku" - powiedział Budka.

Trzaskowski kandydował już w wyborach prezydenckich w 2020 r., wszedł do drugiej tury obok Andrzeja Dudy. Wybory wygrał Duda zdobywając 51,03 proc. głosów, Trzaskowski uzyskał 48,97 proc.

Pytany o możliwość zamiany kandydatur tak, aby to Tusk wystartował w wyborach prezydenckich 2025 r. Budka odpowiedział, że "nie słyszałem, by Donald Tusk miał takie ambicje". Dopytywany, czy Tusk woli być premierem, stwierdził, że "to oczywiste". Jednocześnie wskazał, że jest "przekonany, że Rafał Trzaskowski będzie prezydentem w 2025 r.".

Budka zapytany został zapytany również o zatrzymanie sekretarza m.st. Warszawy, a wcześniej ministra skarbu w rządzie PO-PSL Włodzimierza Karpińskiego. Na mocy decyzji sądu Karpiński trafił na trzy miesiące do aresztu.

"Nie polemizuję z wyrokami sądu, natomiast nie mam absolutnie zaufania do Ziobrowej prokuratury" - powiedział szef klubu KO i dodał, że nie wie "jakimi motywami sąd się kierował". "Podejrzewam, że będzie zażalenie nie w tej sprawie. Zobaczymy, co powie sąd odwoławczy" - dodał Budka.

Włodzimierz Karpiński został zatrzymany w śledztwie dotyczącym załatwiania kontraktów z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w Warszawie. Usłyszał zarzuty przyjęcia prawie 5 mln zł łapówki w związku z procedurą wyłaniania firm, które uczestniczą w procesie odbioru śmieci na terenie Warszawy. Karpiński nie przyznaje się do winy. Jego pełnomocnik mec. Michał Królikowski zapowiedział złożenie zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania.