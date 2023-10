B.Budka: zapraszamy na wiec Donalda Tuska w czwartek do Międzynarodowego Centrum Kongresowego

Kandydaci KO do Sejmu zaprosili mieszkańców Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej na wiec Donalda Tuska, który odbędzie się w czwartek w Międzynarodowym Centrum Kongresowym o godz. 17.00. "Będzie się działo. Katowice będą jutro najgorętszym miejscem w Polsce" - podkreślił szef klubu KO Borys Budka.

"To finisz, to ostatnie dni kampanii wyborczej, dlatego jesteśmy tutaj wspólnie po pierwsze po to, aby zaprosić, a po drugie, aby zmobilizować, zachęcić was wszystkich - wyborczynie i wyborców Koalicji Obywatelskiej do tego ostatniego wysiłku" - powiedział w środę szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka podczas konferencji prasowej przed Międzynarodowym Centrum Kongresowym.

"To jest ważne, abyście wykręcili numer PiS-owi, wykręcili numer do swoich kolegów, do rodziny, do kogoś kto jeszcze waha się, czy iść do wyborów, na kogo zagłosować. Pamiętajcie, że to wy jesteście tymi najlepszymi do przekonywania swoich bliskich" - dodał Budka.

Kandydaci Koalicji Obywatelskiej do Sejmu podkreślili, że to w rękach kobiet leżą wyniki wyborów. "To w waszych rękach leżą wasze prawa, godność, wolność i prawo do decydowania o sobie" - mówiła posłanka Monika Rosa.

"To od was zależy, czy wasze dzieci będą mogły czuć się bezpieczne i zaopiekowane w Polsce, czy będziecie miały prawo mieć dzieci, dzięki metodzie in vitro finansowanej z budżetu państwa. To od was zależy czy śląski zostanie uznany językiem regionalnym. Jaka będzie Polska - europejska, otwarta. Czy będzie między nami normalność, uśmiech, taka zwykła codzienność, do której bardzo tęsknimy" - podkreśliła Rosa.

Kandydaci KO zaznaczyli, że jeśli mieszkańcy nie zainteresują się polityką, to "polityka zainteresuje się nimi". "Ułożą wam życie w taki sposób, w jaki byście nie chcieli. Weźcie znajomych na wybory, a w niedziele pokażmy i wykręćcie PiS-owi numer" - powiedział piąty na liście KO do Sejmu z okręgu 31. Jarosław Makowski.

Według polityków KO warto iść na wybory, ponieważ są one "największym aktem demokracji". "Od kilku tygodni spotykamy się z mieszkańcami i wszyscy nas zachęcają, abyśmy zmienili ten kraj, spowodowali, żeby nie było mowy nienawiści, aby nikt nikogo nie wykluczał ze względu na pochodzenie, poglądy, ideologię, czy wiarę" - powiedział siódmy na liście KO do Sejmu z okręgu 31. Łukasz Ściebiorowski. "Zrobimy wszystko, by Polska była wspólna i jedna" - zapewnił.