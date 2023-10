B. Budka: zarząd PO upoważnił Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych; Tusk jest naszym kandydatem na premiera

Zarząd krajowy PO upoważnił premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Oczywiście jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP jest Donald Tusk - powiedział w czwartek po posiedzeniu zarządu krajowego PO Borys Budka.

"Zarząd krajowy upoważnił pana premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Oczywiście jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP jest Donald Tusk" - powiedział dziennikarzom po posiedzeniu zarządu krajowego PO Borys Budka.

"Jestem przekonany, że to najlepsza kandydatura. Jestem przekonany również, że te rozmowy tak, jak do tej pory będą bardzo efektywne. Ale przede wszystkim, że już w najbliższym czasie poznamy wspólną decyzję koalicjantów, o tym, że nowy rząd będzie sformułowany, jak tylko pan prezydent powierzy kandydatowi na premiera tę misję" - podkreślił Budka.

Również marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział: "Zarząd upoważnił pana premiera do prowadzenia negocjacji i zatwierdził jego kandydaturę na premiera przyszłego rządu".

Pytany czy to prawda, że we wtorek Donald Tusk udaje się do Brukseli odpowiedział: "premier wspomniał na ten temat, ale są też konsultacje u pana prezydenta; nie wiadomo jeszcze dokładnie kiedy". "Więc czeka nas wszystkich mnóstwo ciężkiej pracy" - dodał Grodzki.

Pytany jaki jest plan PO na przekonanie prezydenta Andrzeja Dudy do przekazania misji tworzenia rządu opozycji, odpowiedział: "używanie racjonalnych argumentów".