B. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie : największe osiągnięcia Stoltenberga - sytuacje, których udało się uniknąć

To paradoks, że największe osiągnięcia szefa NATO Jensa Stoltenberga to te, których nie widać, to sytuacje, do których nie doszło, których udało się uniknąć – mówił PAP b. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, ekspert Fundacji Pułaskiego Robert Pszczel.

"Miałem zaszczyt pracować z czterema sekretarzami generalnymi NATO, ostatnim z nich był Jens Stoltenberg. Uważam, że to dobrze świadczy o państwach członkowskich, że na szefa Sojuszu wybierają tak wybitnych dyplomatów" - ocenił Pszczel. Były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie tłumaczy, że Sekretarz Generalny NATO musi spełniać szereg bardzo konkretnych wymagań. Oprócz wysokich umiejętności dyplomatycznych, ważne znaczenie ma biegłości w komunikacji, ponieważ - jak zauważył - szef NATO pełni rolę rzecznika całego sojuszu.

Kolejnym, kluczowym punktem na długiej liście wymagań jest - jak wyjaśnia ekspert - umiejętność "poruszania się po obu stronach Pacyfiku". Pszczel podkreśla, że szef NATO musi dbać o to, by podczas spotkań na różnych szczeblach, reprezentować interesy zarówno małych i średnich, jak i dużych, czy największych członków Sojuszu.

Ekspert przypomina, że choć sekretarz sam nie ma prawa głosu, powinien umieć skłonić sojuszników do zawierania kompromisów. "NATO to teraz 31, a już niebawem 32 państwa, których interesy nie zawsze są zbieżne. Sekretarz musi potrafić wypracować konsensus" - mówi. Jego zdaniem, "Jens Stoltenberg niewątpliwie posiada wszystkie te umiejętności".

Pytany o największe sukcesy Norwega odpowiedział: "To paradoks, ponieważ największe osiągnięcia osoby, która ma taki mandat, to te, których nie widać. To sytuacje, do których nie doszło, te których udało się uniknąć". Przypomniał szczyt NATO z 2018 roku w Brukseli, który jak stwierdził, był niezwykle burzliwy przez postawę ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa. "Z różnych źródeł, w tym byłych współpracowników Trumpa, wynika, że wiele kwestii związanych z kluczową rolą USA w Sojuszu były zagrożone. Zachwiania NATO udało się uniknąć, w dużej mierze, dzięki sekretarzowi Stoltenbergowi" - podkreślił.

Pszczel zwraca również uwagę na bezprecedensowe tempo akcesji do NATO Finlandii i Szwecji. Jak zaznaczył, szczególnie w drugim przypadku sytuacja wymagała ogromnego wysiłku dyplomatycznego i wielu miesięcy negocjacji. "Uważam, że Stoltenberg wniósł duży osobisty wkład w osiągnięcie porozumienia z Turcją" - mówi.

Zaznaczył, że choć proces ten trwał wiele lat, za kadencji Norwega udało się także rozwiązać konflikt Grecji z Północną Macedonią. Pszczel dodaje, że Stoltenberg pochodzi z rodziny należącej do tzw. "norweskiej dynastii politycznej". "Jego ojciec był ambasadorem, a później premierem. Jako dziecko Stoltenberg jeździł po różnych krajach, między innymi spędził wiele lat w Serbii. To pomogło w nawiązaniu dość dobrych relacji z prezydentem Serbii (Aleksandarem Vučićem - PAP), a jak wiadomo nie jest to proste" - mówi.

Pytany o to, czy wybuch wojny w Ukrainie można traktować jako porażkę szefa NATO, Pszczel zaprzeczył. "Być może w 2014 r. należało mocniej i szerzej naciskać na Rosję, ale trudno złożyć to na jego karb, bo była to wypadkowa polityki państw członkowskich" - zaznaczył.

"Przyglądając się różnym kwestiom można zauważyć, że dyplomatyczna, ale silna ręka Stoltenberga jest widoczna w wielu kluczowych dla polityki międzynarodowej momentach" - ocenił ekspert.

Pytany o to, jaki prywatnie jest Jens Stoltenberg, Pszczel odpowiedział: "Choć nie widać tego na konferencjach, ma świetne poczucie humoru, które często rozładowywało atmosferę. Jest wymagającym i bardzo dokładnym szefem. Jeśli w przygotowywanej przez nas prezentacji zamieszczaliśmy statystyki, zawsze sprawdzał czy są rzetelne. Przed każdą konferencją prasową rezerwował sobie dwadzieścia minut, by zapoznać się z przygotowanymi przez nas materiałami i przećwiczyć odpowiedzi na najróżniejsze pytania".

Pszczel powiedział, że choć Stoltenberg należy do wąskiego grona dyplomatów spełniającego natowskie wymagania, rolę szefa NATO pełni nieprzerwanie od 2014 roku. W jego ocenie, podczas tegorocznych wyborów na szefa Sojuszu, kandydaci z Europy Środkowo-Wschodniej nie zostali wzięci pod uwagę przez największych zachodnich partnerów. Dlatego - jak wyjaśnia - niezbędne było użycie weta. "Polska, Czechy i Węgry są członkami NATO od 1999 r., inne kraje naszego regionu od 2004 roku. To najwyższy czas, by ktoś z naszego regionu objął funkcję Sekretarza Generalnego NATO" - stwierdził.