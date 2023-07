B. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie: Ukraińcy wiedzą, że nie ma żadnej formy gwarancji, która mogłaby zastąpić członkostwo w NATO

Nie ma żadnej formy gwarancji, która mogłaby zastąpić członkostwo w NATO i artykuł 5. Ukraińcy o tym doskonale wiedzą – mówił PAP b. dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie i ekspert fundacji Pułaskiego, Robert Pszczel.

W ocenie Pszczela, podczas szczytu NATO w Wilnie nie dojdzie do przełomu dotyczącego akcesji Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. "Na tę chwilę Stany Zjednoczone i wiele innych państw członkowskich nie wyrażają gotowości na wstąpienie Ukrainy do NATO. Przeważającym argumentem przeciw jest fakt, że akcesja oznaczałaby natychmiastowe wciągnięcie Sojuszu w wojnę z Rosją" - podkreślił.

Odnosząc się do doniesień o proponowanych przez USA gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy opartych na modelu izraelskim, Pszczel odpowiedział, że nie można porównać ich do tych, które zapewnia członkostwo w NATO.

"Nie ma żadnej formy gwarancji bezpieczeństwa, która mogłaby zastąpić członkostwo w NATO i artykuł 5. Ukraińcy doskonale o tym wiedzą" - stwierdził ekspert. Podkreślił, że dowodem na to jest przyspieszona akcesja do sojuszu Finlandii i w niedalekiej przyszłości także Szwecji. "Oba te państwa w ostatnich latach były nastawione na wzmacnianie swojej obronności, mimo to w obliczu ogromnego zagrożenia ze strony Rosji zdecydowały się na złożenie wniosku o członkostwo" - zauważył.

Pszczel podkreślił, że choć strona ukraińska z pewnością będzie zawiedziona, powinna skorzystać z proponowanych przez Sojusz rozwiązań. "Trzeba skorzystać z tych rzeczy, które zostaną uzgodnione w ramach całego NATO. A jest to naprawdę znaczący pakiet, który nie tylko pomoże Ukrainie wygrać wojnę, ale również pozwoli na osiągnięcie przeróżnych standardów m.in. wojskowych" - zaznaczył.

Jak wskazuje Pszczel, gwarancje zapewnią Ukrainie długotrwałe wsparcie finansowe i militarne. "Pamiętajmy, że państwa członkowskie NATO to demokracje, w których odbywają się wybory. Rządy mogą się zmienić, a wraz z nimi polityka poszczególnych krajów, ale gwarancje zapewnią ciągłość pomocy płynącej z Zachodu do Kijowa" - mówił ekspert.

W niedzielę Biały Dom poinformował, że prezydent USA Joe Biden podniesie podczas szczytu NATO w Wilnie temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, opartych na modelu izraelskim i będzie rozmawiał o tym z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Koncepcja polega na tym, że Stany Zjednoczone razem z sojusznikami i partnerami w ramach multilateralnych wynegocjują dwustronne długoterminowe zobowiązania bezpieczeństwa z Ukrainą, co oznaczałoby, że Stany Zjednoczone byłyby gotowe do udzielenia różnych form pomocy wojskowej, wywiadowczej, wymiany informacji, wsparcia cybernetycznego i innych form materialnego wsparcia, tak by Ukraina była w stanie się obronić i odstraszyć przyszłą agresję" - powiedział doradca amerykańskiego prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.