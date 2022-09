B.Komorowski: bezpieczeństwo to łatwy do porozumienia obszar dla opozycji

Bezpieczeństwo państwa to obszar, w którym łatwo znaleźć opozycji pole do współpracy; trzeba będzie zrobić audyt polskiego planowania obronnego; oprzeć relacje z USA na wartościach demokratycznych i odbudować znaczenie Polski w UE - powiedział we wtorek były prezydent Bronisław Komorowski.

We wtorek w Warszawie odbywa się spotkanie zorganizowane przez Instytut Bronisława Komorowskiego i Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego "Amicus Europae" z okazji 25-lecia rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych pomiędzy Polską i NATO pt. "Bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO - rola Polski" z udziałem obu byłych prezydentów, a także liderów partii opozycyjnych: byłego premiera i lidera PO Donalda Tuska, prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, liderów Nowej Lewicy Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia, szefa Polski 2050 Szymona Hołowni, szefa Porozumienia Jarosława Gowina, a także m.in ambasadora USA w Warszawie Marka Brzezinskiego.

Komorowski w swoim wystąpieniu podkreślił, że podczas starań o dołączenie do Sojuszu ogromnym atutem była zgodność poglądów Polaków, co odegrało dużą rolę w negocjacjach i wywarło wrażenie na zagranicznych partnerach. Jak ocenił były prezydent, było widać, że "Polska jako całość chce; Polska marzy i będzie działać, także na rzecz przyzwoitego wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Sojuszu".

"To dobry punkt wyjścia dla rozmowy o współpracy; wtedy daliśmy radę" - podkreślił Komorowski. Zaznaczył, że bezpieczeństwo Polski spoczywa obecnie na trzech filarach - członkostwie w NATO (w tym w szczególności znaczenia sojuszu polsko-amerykańskiego), członkostwie i roli w Unii Europejskiej oraz na stanie polskich sił zbrojnych.

Komorowski zaznaczył, że relacje polsko-amerykańskie zawsze powinny być oparte na wartościach wolności i państwa demokratycznego - "tak, żeby Polska była postrzegana jako jeden z elementów tego fundamentu wartości".

Jak dodał, konieczne jest także "odzyskanie utraconej silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej". "Patrzę tutaj na Donalda Tuska - on najlepiej wie, jaka była mocna pozycja w Europie, jak przekładała się na cały szereg spraw istotnych dla Polski" - dodał b.prezydent.

"To jest minimum minimorum, ale to także konkrety" - podkreślił Komorowski. Wskazał na potrzebę dalszej integracji europejskiej w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym także integracji europejskich przemysłów obronnych. "One się już integrują, nie może być tak, że pozostajemy poza tymi procesami" - podkreślił.

Były prezydent zaznaczył również, że "konieczne jest odejście od fatalnej praktyki ugruntowanej w polskim zarządzaniu systemami obronnymi - że najpierw się wydaje ogromne pieniądze i przyjmuje ogromne zobowiązania, a potem się planuje". Jak mówił, działania polskiej armii powinny być drobiazgowo zaplanowane na każdy scenariusz. Jego zdaniem, zadaniem dla opozycji po wygranych wyborach jest przeprowadzenie audytu dotychczasowej polityki obronnej państwa polskiego

Jak podsumował, bezpieczeństwo to "na pewno łatwy do znalezienia obszar współpracy na opozycji".

