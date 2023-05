B. Komorowski: zapamiętana będzie pomoc serca polskiego, które przytuliło uciekinierów przed wojną

Zapamiętana będzie pomoc dobrego serca polskiego, które przytuliło nieszczęsnych uciekinierów przed wojną – ocenił były prezydent Bronisław Komorowski, który w środę spotkał się z uchodźcami z Ukrainy mieszkającymi w Hotelu „Mieszko” w Gorzowie Wlkp.

"Przed wybuchem wojny nie było żadnych relacji, ale po wybuchu wojny Polska te zaległości nadrabia i robi to w sposób słuszny i bardzo zdeterminowany. Ale chyba na świecie będzie najbardziej zapamiętana i na Ukrainie zapamiętana pomoc, nie ta w wymiarze militarnym, ale właśnie ta pomoc dobrego serca polskiego, które przytuliło nieszczęsnych uciekinierów przed wojną" - powiedział przed spotkaniem Komorowski.

Kilka dni po rosyjskiej agresji na Ukrainę Hotel "Mieszko" zawiesił działalność hotelarską stając się miejscem zbiorowego zakwaterowania uchodźców wojennych i tak jest do dziś. Obecnie przebywa w nim blisko 320 obywateli Ukrainy (zimą było ich ponad 400). Schronienie mają tu głównie matki z dziećmi, osoby starsze oraz niepełnosprawne.

Mieszkająca od ponad roku w "Mieszku" Anna z Obwodu Iwano-Frankowskiego powiedziała PAP, że Polacy to dobrzy ludzie, którzy pomagają Ukraińcom. Ona sama jest w hotelu z mężem, 10-letnim synkiem i córeczką, którą urodziła już w Polsce.

"W hotelu jest wszystko. Jest jedzenie, jest czysto (…) My akurat nie dopłacamy do pobytu, bo mamy dziecko w wieku poniżej roku, a mąż nie płaci, bo jest niepełnosprawny i ma tu w Polsce grupę. Nie szukaliśmy mieszkania, ale ludzie szukają. Jest jednak bardzo drogo i ciężko je znaleźć, szczególnie jak ma się dzieci. Po zakończeniu wojny bardzo chcemy wrócić do Ukrainy" - powiedziała Anna.

Dodała, że takie spotkania jak te z byłym prezydentem Polski są przyjemnym przeżyciem i dają uchodźcom poczucie tego, że ludzie cały czas interesują się ich losem.

"Żyjemy w czasach niespokojnych. Potwierdza się to, że Polska zawsze musi być gotowa do obrony własnej wolności, ale także i wolności sąsiadów. Można to robić na różne sposoby, albo wysyłając czołgi albo przyjmując uchodźców. Cieszę się, że Gorzów, a szczególnie ten Hotel Mieszko jest takim przykładem ogromnego zrozumienia potrzeb ludzi w potrzebie" - powiedział Komorowski.

Gorzowski hotel szuka wsparcia zewnętrznego, by pomagać Ukraińcom. Założył w tym celu fundację, zbiera też środki za pośrednictwem internetu. Sposobem na nagłośnienie tematu są również spotkania ze znanymi ludźmi.

"Trudności są cały czas. Jest trochę firm, ludzi, którzy wspomagają nas. Dziękujemy bardzo za to. Staramy się, żeby oni (uchodźcy - PAP) te warunki mieli po prostu zbliżone do domowych, żeby czuli się u nas dobrze, bo to jest naszym zadaniem. Dlatego staramy się nie tylko dać im dach nad głową i śniadanie, obiad, kolację, ale też uatrakcyjnić trochę pobyt" - powiedział właściciel Hotelu "Mieszko" Les Gondor.