B. Pejo: w sobotę w południe Rada Krajowa Nowej Nadziei; główny temat - podsumowanie kampanii wyborczej

W sobotę o godz. 12 odbędzie się posiedzenie Rady Krajowej Nowej Nadziei. Głównym tematem - podsumowanie kampanii wyborczej i plany na najbliższe miesiące - poinformował PAP wiceprezes Nowej Nadziei, poseł nowej kadencji z ramienia Konfederacji Bartłomiej Pejo.

Jak zaznaczył Pejo, zaplanowana na sobotę na godz. 12 Rada Krajowa Nowej Nadziei odbędzie się bez udziału mediów.

Przekazał, że głównym tematem posiedzenia będzie podsumowanie kampanii wyborczej i plany na najbliższe miesiące.

"Jako były już samorządowiec poruszę również tematykę wyborów samorządowych, za chwilę startujemy jako Konfederacja z kampanią samorządową. Pomiędzy obowiązkami poselskimi będę zajmował się również najbliższą kampanią samorządową, stąd chcę podczas rady przekazać liderom regionalnym wstępne plany. Jednak wiodącym tematem będzie podsumowanie kampanii wyborczej" - powiedział Pejo.

Na pytanie, czy podczas Rady Krajowej może paść wniosek o odwołanie Przemysława Wiplera z Nowej Nadziei, odpowiedział: "Z mediów dowiedziałem się, że Janusz Korwin-Mikke udzielił w ostatnim czasie wywiadu, w którym mówił, że zamierza złożyć wniosek do sądu partyjnego Nowej Nadziei w tej sprawie, ale nic więcej nie wiem. Zarząd partii też nic o tym nie wie. Nie mamy takich planów".

Pytany o to, czy zastąpi Korwin-Mikkego w radzie liderów Konfederacji, powiedział: "Jest taki wniosek Sławomira Mentzena, aby moja kandydatura została wzięta pod uwagę. Niewątpliwie to miejsce powinien zająć członek Nowej Nadziei. Natomiast, czy tak będzie to tego nie wiem. Rada liderów o tym zdecyduje".

Dodał, że decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu najbliższych dni.