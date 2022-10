B. Poboży: środki na budowę zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej są zarezerwowane

Środki na budowę zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej są zarezerwowane w budżecie na przyszły rok - powiedział we wtorek wiceszef MSWiA Błażej Poboży. Dodał, że prace związane z budową perymetrii w tym miejscu są na etapie koncepcyjnym.

Wiceszef MSWiA we wtorek w Polsat News został zapytany m.in. o niepokojące doniesienia z Kaliningradu, gdzie mogą już lądować samoloty z Syrii, Turcji i Białorusi. Poboży został zapytany o to, czy są to już przygotowania do ewentualnego przerzutu imigrantów przez granicę rosyjsko-polską. "Jest to jeden z wariantów, ale w tej chwili informacje wychodzące od Straży Granicznej na to nie wskazują" - odpowiedział.

Wiceszef MSWiA przypomniał, że kryzys na granicy białorusko-polskiej był spowodowany sztucznie wywołaną presją migracyjną. "Była to operacja hybrydowa służb specjalnych tych państw (Rosji i Białorusi - PAP) i niestety, jak słyszymy, że lotniska otwierają się na nowe linie lotnicze, to taka obawa się pojawia" - powiedział.

Dodał, że do tej pory na lotnisku w Kaliningradzie loty prowadziły dwie linie lotnicze - turecka i białoruska. "90 proc. pasażerów na razie to pasażerowie z paszportami rosyjskimi. W związku z tym, o ile potencjalnie ma to nieco zbliżony charakter do tego, co obserwowaliśmy kilka miesięcy temu na naszej granicy z Białorusią, to jednak fakty w tej chwili nie wskazują na to, by realizowana była ta operacja" - powiedział.

Pytany o ewentualną budowę zabezpieczeń na tym odcinku granicy odpowiedział, że na granicę z obwodem kaliningradzkim zostaną przeniesione rozwiązania, "które w tej chwili są instalowane na granicy wschodniej". "Oczywiście nie mam tu na myśli zapory inżynieryjnej, natomiast zaporę elektroniczną" - powiedział. Dodał, że środki w budżecie na przyszły rok są już na ten cel zarezerwowane. "Te prace już są na etapie koncepcyjnym" - powiedział.

We wtorek rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała PAP, że formacja rozpoczęła procedurę wyboru wykonawcy perymetrii na granicy z Rosją. Firma ma zostać wyłoniona do końca listopada.

Bariera elektroniczna na granicy z obwodem kaliningradzkim - tak jak zapora na granicy z Białorusią - powstanie na podstawie przepisów ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej. Perymetria zostanie zainstalowana na odcinku około dwustu kilometrów i ma powstać w ciągu pierwszych trzech kwartałów przyszłego roku, jednak Straż Graniczna liczy, że budowa zakończy się szybciej.

W związku z instalacją perymetrii przy obwodzie kaliningradzkim zostaną zmienione zapisy ustawy o budowie zabezpieczenia granicy. Zakłada to projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zgodnie z projektem do składu zespołu ds. budowy zabezpieczenia dołączą wojewoda warmińsko-mazurski oraz komendanci Warmińsko-Mazurskiego i Morskiego Oddziału SG.

Latem zakończyła się budowa bariery fizycznej - czyli pięciometrowego płotu ze stalowych przęseł zwieńczonego drutem żyletkowym - na 186-kilometrowym odcinku granicy z Białorusią. Budowa bariery elektronicznej trwa od czerwca na 202 kilometrach. Jej wykonawcą jest Elektrotim. Koszt całej zapory na tej granicy to ok. 1,6 mld złotych. Rzeczniczka SG przekazała PAP, że pierwsze odcinki perymetrii na polsko-białoruskiej granicy będą gotowe w pierwszej połowie listopada.