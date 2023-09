B. Socha: chcemy, by kobiety mogły wybierać ścieżkę kariery zawodowej i łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym

Chcemy, żeby w Polsce były takie warunki, żeby kobiety mogły swobodnie wybierać, w jaki sposób chcą budować swoją ścieżkę kariery zawodowej oraz jak chcą łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym - powiedziała w w czwartek w TVP info wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha.

"Większość pań chce mieć rodzinę i dzieci, a ogromna większość z nich - właściwie prawie wszystkie - chcą pracować" - podkreśliła wiceminister. Zwróciła uwagę, że kobiety kształcą się, rozwijają swoje talenty i pasje po to, by móc pracować.

Socha dodała, że kobiety różnią się tym, w którym momencie chcą wrócić do pracy. "Są panie, które preferują szybki powrót do pracy" - zauważyła. Przypomniała, że obecnie mamy rekordowo niskie bezrobocie, a pracodawcy zabiegają o rzetelnych pracowników.

Zaznaczyła, że kobiety mające małe dzieci są bardzo dobrze zorganizowane, konkretne solidne i pracowite. Jak dodała, pracodawcy chętnie zatrudniają takie kobiety.

"My chcemy też tworzyć dobre warunki dla tych kobiet, które chcą trochę później wracać na rynek pracy" - podkreśliła Socha. "Stąd taki mój projekt, który realizuję od dłuższego czasu: +Firma przyjazna rodzinie+". Dodała, że w ramach projektu firmy realizują różne praktyki ułatwiające kobietom powrót do pracy oraz że te praktyki pokazują i chcą inspirować innych pracodawców.

"Taką najbardziej cenioną przez panie praktyką - która się pojawia w polskich firmach - jest tzw. +rozbiegówka+". Poinformowała, że jest to stopniowy powrót do pracy, z możliwością powrotu na część etatu ze stopniowym zwiększaniem wymiaru czasu pracy, tak, by dojść do pełnego etatu. "Są nawet takie firmy w Polsce, które w czasie +rozbiegówki+ oferują pełne wynagrodzenie" - dodała Socha.

Jak podkreśliła, państwo wspiera także mamy, które chcą pierwsze 2-3 lata życia dziecka spędzić z dzieckiem osobiście. Wsparciem takich mam jest m.in. "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy", czyli dofinansowanie do wszystkich form opieki. Zarówno żłobkowej, instytucjonalnej jak i dla tych rodzin, które korzystają np. ze wsparcia babć, czy dziadków, ale też dla tych, którzy chcą się osobiście zajmować dziećmi - tłumaczyła wiceminister.

Zaznaczyła, że gospodarka w Polsce ma się bardzo dobrze, czego potwierdzeniem jest niskie bezrobocie. Dodała, że "bardzo ważnym czynnikiem, który wpłynął na to, że sytuacja kobiet się poprawiła, jest program 500+", który od 1 stycznia 2024 r. będzie programem 800+. "To jest program, który spowodował, że paniom o wiele łatwiej jest łączyć pracę z wychowywaniem dzieci" - mówiła Socha. Jak zauważyła, spowodował on również dużą presję na wzrost wynagrodzeń kobiet.