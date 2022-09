B. szefowa MSZ: rozbieżność poglądów państw członkowskich UE jest duża

Ciągle jeszcze dostrzegamy poważne zakłócenia jeśli chodzi o jedność w Unii Europejskiej; rozbieżność poglądów państw członkowskich jest duża - mówiła w piątek w rozmowie z PAP.pl była szefowa polskiej dyplomacji, eurposłanka PiS Anna Fotyga.

Europosłanka i b. minister spraw zagranicznych Anna Fotyga w rozmowie z PAP.pl podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu mówiła, że polityka europejska jest wielowarstwowa. "Polityka zagraniczna ciągle w przeważającej swojej części jest kompetencją państw członkowskich, ona powinna być poważnie i głęboko koordynowana" - powiedziała.

Wskazała jednocześnie, że od wielu lat widać "zakusy", aby doprowadzić do głosowania większościowego, a więc - jak to ujęła - "przyjmowania de facto poglądów" na różne ważne kwestie, w tym takie sprawy, jak bezpieczeństwo.

W tym kontekście nawiązała do wojny na Ukrainie i przyznała, że zdaniem obozu rządzącego polityka zagraniczna Unii Europejskiej, rozumiana jako poglądy instytucji, jest "zbyt wolna" w reakcjach na tego typu zagrożenia. "Ciągle jeszcze dostrzegamy poważne zakłócenia jeśli chodzi o jedność, bo rozbieżność poglądów państw członkowskich jest duża" - powiedziała. "Ale jeżeli mówimy o Parlamencie Europejskim, to on jest wiodącą instytucją, jeśli chodzi o dostrzeganie tych zagrożeń, które są dla nas istotne" - dodała.

Europosłanka podkreśliła również, że "Rosja powinna zostać wyraźnie pokonana". "To nie jest dyskusja o tym, żeby Ukraina wygrała, a potem (nastąpiło) zastanawianie się, co uznamy za wygraną Ukrainy, tylko żeby rzeczywiście Rosja została całkowicie wyparta z terytorium Ukrainy" - oceniła. Według Fotygi oznacza to również wycofanie się wojsk rosyjskich z Krymu.

Fotyga zwróciła również uwagę na wzrost roli Polski na arenie międzynarodowej. Jej zdaniem Europa środkowo-wschodnia nie jest wystarczająco skonsolidowana. Ale, jak zaznaczyła, jest to "proces, który wymaga czasu i pokonania wielu pokładów nieufności".

Nawiązała przy tym do stwierdzenia b. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który - jak mówiła - zdawał sobie sprawę z tych trudności, dlatego też powtarzał, że najprostszym sposobem, aby je pokonać są konkretne projekty mające służyć większej grupie. "Tę sieć powiązań trzeba budować" - podkreśliła.

Europosłanka poinformowała również, że w Gdańsku odbędzie się trzecia już konferencja, która skupia przedstawicieli grup etnicznych i narodów nadal zamieszkujących terytorium Federacji Rosyjskiej.