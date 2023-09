B. Szydło: Czy Zełenski nie domyślał się, co w czasie II wojny światowej robił Jarosław Hunko?

Kanadyjscy politycy - chociaż nie świadczy o nich to zbyt dobrze - mogli nie wiedzieć, komu biją brawo. Ale czy prezydent Ukrainy nie domyślał się, co w czasie II wojny światowej robił +ukraiński bohater+? - napisała w poniedziałek była premier, europoseł PiS Beata Szydło oceniając owacje na stojąco w kanadyjskim parlamencie dla zbrodniarza ukraińskiej dywizji SS Jarosława Hunki.

Podczas piątkowego przemówienia prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie spiker Izby Gmin Anthony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę, który podczas II wojny światowej służył w szeregach 14. Dywizji Grenadierów SS, nazywając go "bohaterem Ukrainy i Kanady". W niedzielę przeprosił za swoje zachowanie. Waffen SS, w strukturach której znajdowała się jednostka Hunki, było odpowiedzialne za mordowanie m.in. Żydów i Polaków.

Po przemówieniu Zełenskiego w parlamencie w Ottawie, Rota zwrócił się do siedzącego na galerii Hunki i przedstawił go jako "ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami". Zebrani nagrodzili 98-letniego weterana owacją na stojąco. Oprócz Zełenskiego na sali obecny by m.in. premier Kanady Justin Trudeau.

"Oklaskiwanie przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i premiera Kanady Justina Trudeau weterana SS Galizien w kanadyjskim parlamencie to część szerszego problemu" - skomentowała na platformie X Szydło. "Kanadyjscy politycy - chociaż nie świadczy o nich to zbyt dobrze - mogli nie wiedzieć, komu biją brawo. Ale czy prezydent Ukrainy nie domyślał się, co w czasie II wojny światowej robił 98-letni +ukraiński bohater+?" - wskazała.

Zdaniem europoseł, być może prezydent Zełenski nie zauważył problemu, "tak jak niezbyt zwracał uwagę na coraz bardziej powszechny na Ukrainie kult współpracujących z nazistowskimi Niemcami ukraińskich formacji z II wojny światowej".

"W ciągu ostatnich miesięcy Ukraińcy dzielnie walczyli z Rosją i wydawało się, że mają nowych bohaterów. Mam nadzieję, że ukraińska tożsamość nie będzie budowana na fundamencie czerwono-czarnej tradycji" - podsumowała.

