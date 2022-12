B.Szydło: dobrze, że jest szansa na kompromis z KE, ale zawsze jest pytanie, jakim kosztem

Dobrze, że jest szansa na kompromis, ale zawsze jest pytanie za jaką cenę ten kompromis ma być osiągnięty - powiedziała była premier, europosłanka PiS Beata Szydło o propozycji zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym w celu kompromisu z KE ws KPO.

Szydło została zapytana w czwartek w Radiu ZET o negocjacje rządu z Komisją Europejską w sprawie środków dla Polski z Krajowego Planu Odbudowy i projekt noweli ustawy o SN, który ma wypełnić jeden z kluczowych tzw. kamieni milowych wyznaczonych przez KE.

"Sam fakt, że jest w tej chwili szansa na znalezienie kompromisu to oczywiście bardzo dobra informacja. Zawsze pytanie jest: za jaką cenę ten kompromis ma być osiągnięty" - powiedziała Szydło.

"Nie wyobrażam sobie, żeby premier Morawiecki zgodził się na to, żeby rozwiązania mające być de facto szantażem, a nie kompromisem były Polsce narzucane" - powiedziała była premier. Jak stwierdziła, negocjacje z KE to nie jest łatwe zadanie, dlatego że "po drugiej stronie jest partner nieuczciwy i niedotrzymujący słowa, czyli KE".

Była premier oceniła, że nie ma żadnych podstaw, by pieniądze z KPO do Polski nie popłynęły. Według niej, obecna propozycja rządu to "konsekwencja decyzji, która została podjęta przez Radę Europejską w 2020, ustanawiającej mechanizm warunkowości".

"Wówczas wszystkie państwa członkowskie zgodziły się - nie było weta - żeby niedopowiedziany, niedookreślony mechanizm został przyjęty. Wtedy też zapewniano - przynajmniej tak wynika z relacji premiera Mateusza Morawieckiego, przewodnicząca KE Ursula von der Leyen też tak twierdziła - że mechanizm ten nie będzie miał zastosowania na przykład do planów Funduszu Odbudowy, a będzie dotyczył tak naprawdę tylko prawidłowości wydawania środków finansowych z funduszy europejskich" - powiedziała.

Jak stwierdziła, gdyba to ona była premierem i reprezentowała rząd na szczycie w grudniu 2020, to "prawdopodobnie zastosowałaby mechanizm weta" wobec mechanizmu warunkowości, pozwalającego blokować wypłacanie unijnych pieniędzy państwom". "Ten mechanizm dla mnie nie jest narzędziem do prowadzenia zgodnie z traktatami polityki europejskiej, tylko ma to być pewnego rodzaju szantaż i próba nacisku na państwa" - dodała.

Szydło oceniła, że Komisja Europejska "od dłuższego czasu stosuje tego typu środki, żeby szukać różnego rodzaju narzędzi do nacisku i szantażu na państwa europejskie". Dopytywana, czy Polska powinna zgodzić się na wytyczne KE podkreśliła, że nie zna meritum proponowanego projektu, ale nie wyobraża sobie, by rząd przyjął jakieś rozwiązanie niezgodne z konstytucją.

Była premier została również zapytana, czy planuje startować w najbliższych wyborach prezydenckich. Proszona o odpowiedź "tak" lub "nie" stwierdziła, że na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym słowem.

Kilkunastostronicowy projekt noweli ustawy o SN został wniesiony do Sejmu przez posłów PiS w nocy z wtorku na środę. Według autorów, proponowane przepisy mają wypełnić kluczowy kamień milowy wskazany przez Komisję Europejską ws. KPO. Zgodnie z projektem zmian w ustawie o SN, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów będzie rozstrzygał Naczelny Sąd Administracyjny. Oznacza to, że utworzona niedawno Izba Odpowiedzialność Zawodowej SN straci uprawnienie do orzekania w sprawach sędziów.

Projekt przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego. To nowa instytucja, która została wprowadzona prezydencką nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym latem tego roku. Ma ona w założeniu pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy.

Obecnie wniosek może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego. Zgodnie z proponowanymi zmianami test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Projekt uzupełnia także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy".

Pierwsze czytanie projektów ma odbyć się w Sejmie w czwartek. Drugie czytanie planowane jest na wtorek 20 grudnia.