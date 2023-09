B. Szydło: dziś jest próba ingerencji zewnętrznej w wybory w Polsce

"Dziś jest próba ingerencji zewnętrznej w wybory w Polsce" - powiedziała we wtorek na spotkaniu wyborczym z mieszkańcami Ostródy była premier, europosłanka PiS Beata Szydło i zaapelowała, by "nie pozwolić sobie odebrać wyborów". "Te wybory to jest decyzja Polaków, a nie Brukseli" - zaznaczyła Szydło.

Beata Szydło na spotkaniu zaapelowała o udział w wyborach i oddanie głosu na PiS, który - jak wskazywała - jako jedyna partia w Polsce "będzie bronił interesu Polski i Polaków, naszej suwerenności i niezależności".

Według Szydło europejscy politycy "ciągle u nas szukają dziury w całym", bo "polscy europarlamentarzyści biegają do tych swoich kolegów, europosłów z innych krajów i podrzucają i ciągle sączą: +trzeba uderzać, trzeba uderzać+, bo tutaj jest dużo nieprawidłowości" - mówiła, odnosząc się do zachowania europosłów z partii opozycyjnych.

"A tamtym to jest na rękę. Bo rząd w Polsce - który broni polskiego interesu, który również mówi o konieczności budowania innego sytemu w Unii Europejskiej, takiego sytemu, który będzie wspierał Europejczyków (...) - taki rząd jest problemem" - stwierdziła.

Według europosłanki, "dzisiaj jest również próba ingerencji zewnętrznej w wybory w Polsce". "Nie pozwólmy na to, żeby inni zadecydowali o naszych wewnętrznych sprawach. Te wybory, to jest nasza decyzja, decyzja Polaków, a nie Brukseli" - mówiła była premier.

Apelowała także o udział w referendum 15 października, dodając, że "unieważnianie go przez Tuska to skandal".

Szydło wielokrotnie podkreślała, że działania polskich europarlamentarzystów z opozycji wymierzone w polski rząd de facto są - jak mówiła - wymierzone w Polaków. Jako przykład wskazała - jak mówiła - zablokowanie pieniędzy z KPO. "Ale my sobie z tym poradzimy tak, jak radzimy sobie z innymi inwestycjami" - zapewniała Szydło i podkreślała, że za rządów PiS w Polsce przeprowadzono i prowadzi się wiele inwestycji.

Mówiąc o wprowadzonych programach społecznych, Szydło powiedziała, że "rząd zabrał pieniądze mafiom VAT-owskim i rozdał je ludziom. Każdemu z Polaków" - otrzymała za te słowa gromkie brawa.

Była premier podkreślała także, że tylko rząd PiS zagwarantuje Polsce i Polakom bezpieczeństwo. "Polska potrzebuje polityków, którzy będą wiedzieli, jak się buduje bezpieczeństwo Polski. Nam nie są potrzebni politycy, którzy będą ganiali z pizzą i reklamówkami po wschodniej naszej granicy. Są potrzebni odpowiedzialni politycy, którzy są w stanie powiedzieć: nie pozwolimy, ażeby Polacy obawiali się o swoje bezpieczeństwo" - oświadczyła.

"Powiedzieliśmy: postawimy zaporę i postawiliśmy. A dziś widzicie co się dzieje, jak szargany jest przez celebrytów i wspierających ich polityków z partii opozycyjnych polski mundur. Jaki jest atak. Komu to służy? Na czyją rzecz oni pracują? Cieszy się z tego tylko Putin w Moskwie" - powiedziała Szydło.

Podczas spotkania prezentowani byli także kandydaci na posłów i senatorów z list PiS w okręgu ostródzko-elbląskim. Listę do sejmu w tym okręgu otwiera Leonard Krasulski.

