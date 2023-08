B.Szydło: finansowana przez niemieckie władze organizacja Konrad Adenauer Stiftung "partnerem" Campus Polska

Finansowana przez niemieckie władze organizacja Konrad Adenauer Stiftung jest "partnerem" Campus Polska. Niemiecka organizacja jest też patronem dzisiejszego panelu "Stany Zjednoczone Europy. Federalizacja Unii Europejskiej" - podała w piątek była premier, europosłanka PiS Beata Szydło.

Była premier napisała na Twitterze, że "finansowana przez niemieckie władze organizacja Konrad Adenauer Stiftung jest +partnerem+ Campus Polska (obok kilku innych interesujących zagranicznych instytucji)".

"Jak możemy wyczytać w programie Campusu, niemiecka organizacja jest także patronem dzisiejszego panelu +Stany Zjednoczone Europy. Federalizacja Unii Europejskiej+" - zauważyła Szydło.

Jej zdaniem, "Niemcy, niezależnie od tego kto nimi akurat rządzi, dążą właśnie do federalizacji UE i zmiany Unii w jeden organizm państwowy". "Ten plan otwarcie przedstawiał niedawno w Parlamencie Europejskim kanclerz Niemiec" - dodała.

Szydło napisała, że "zwolenniczką federalizacji jest także niemiecka szefowa Komisji Europejskiej". "KE przeprowadziła mocno jednostronne +konsultacje z Europejczykami+, które miały wykazać, że marzeniem mieszkańców UE jest rzekomo zwiększenie integracji zmierzające do federalizacji Europy" - zauważyła europosłanka.

Jej zdaniem, "projekt federalizacji Europy nie jest, jak wiele osób myśli, czymś czysto teoretycznym". "To jest plan, którego wdrażanie zostało już rozpoczęte i odbywa się głównie za sprawą oraz pod kierownictwem Niemców" - podkreśliła.

"Liderzy Platformy, z Tuskiem i Trzaskowskim na czele, mogą się nagle obwieszać polskimi flagami, gdy nadchodzi czas kampanii wyborczej. Dzięki Campusowi wiemy jednak, co naprawdę szykują Polsce środowiska Tuska i Trzaskowskiego: wepchnięcie Polaków do rządzonego przez Niemcy federalnego organizmu państwowego, gdzie Polska i inne państwa Unii zostaną sprowadzone do roli +landów+" - oceniła była premier.

Na stronie Campus Polska Przyszłości, napisano, że Konrad Adenauer Stiftung to fundacja "wspierająca w skali krajowej i międzynarodowej pokój, wolność oraz sprawiedliwość poprzez działania edukacyjne". "Działają na rzecz ochrony liberalnej demokracji i społecznej gospodarki rynkowej" - zaznaczono.

Listę parterów można znaleźć pod adresem https://campuspolska.pl/partnerzy-2/

Tegoroczny Campus Polska Przyszłości trwa od piątku do środy w Olsztynie. Będzie to trzecia edycja wydarzenia.