B. Szydło: PE i KE zamierzają wcisnąć Polsce i innym krajom UE przymusową relokację migrantów

Parlament Europejski i Komisja Europejska zamierzają wcisnąć Polsce i innym krajom Unii przymusową relokację migrantów - stwierdziła w piątek europoseł PiS Beata Szydło. Jak podkreśliła, Polska z pewnością nie będzie biernym wykonawcom rozkazów Berlina i Brukseli.

W piątek frakcja Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim wniosła o pilną debatę na temat "konieczności przyjęcia paktu migracyjnego" w związku z kryzysem na Lampedusie. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, to eurodeputowani będą dyskutować na ten temat podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej PE.

Przed wakacjami na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE w Brukseli zablokowano mandat do negocjacji z PE nad rozporządzeniem o zarządzaniu kryzysowym, które jest elementem unijnego paktu migracyjno-azylowego. Rozporządzenia nie poparły wtedy Węgry, Polska, Austria, Czechy, Niemcy, Słowacja i Holandia. W czwartek wysokie rangą źródło unijne przekazało PAP, że Niemcy zmieniły stanowisko ws. tzw. rozporządzenia kryzysowego.

Beata Szydło odniosła się do tej kwestii na platformie X (dawniej Twitter). "Już w najbliższych dniach Parlament Europejski i Komisja Europejska zamierzają wcisnąć - bo trudno użyć innego słowa - Polsce i innym krajom Unii przymusową relokację migrantów. Sprawa przyspieszyła jakoś nagle po tym, gdy rząd Niemiec uznał, że pora skończyć z niemiecką polityką otwartych drzwi" - zauważyła europoseł PiS.

Dodała, że Niemcy "najpierw zaczęły spraszać migrantów do Europy, a kiedy w efekcie Unię zaczęła zalewać coraz większa fala przybyszów, to Niemcy umywają ręce i próbują przerzucić migrantów do innych krajów UE".

"Warto przypomnieć, że niedawno niemiecka szefowa KE Ursula von der Leyen po wizycie na Lampedusie ogłosiła plan rozwiezienia zalewających tę wyspę migrantów z Afryki po całej Unii. Von der Leyen z góry założyła, że +pakt migracyjny+ będzie wprowadzony. Komisja Europejska już teraz, bez zmiany Traktatów, traktuje państwa członkowskie jak podległe sobie terytoria. Nie wiem, czemu wiele krajów Unii godzi się na to bez oporu" - napisała była premier.

Zapewniła, że Polska nie będzie biernym wykonawcą rozkazów Berlina i Brukseli.

W piątek rano premier Mateusz Morawiecki wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że szef PO Donald Tusk oszukuje Polaków w sprawie nielegalnej imigracji. "Jedno mówi w Polsce, tymczasem w Europie zgadza się na pakt migracyjny, który zawiera dystrybucję, rozlokowanie nielegalnych imigrantów po poszczególnych krajach członkowskich. Mamy to czarno na białym. Teraz mamy już dowód" - zaznaczył szef rządu.

Poinformował, że "partia Tuska i Manfreda Webera (przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowe - PAP) w przyszłym tygodniu chce przepchnąć w Parlamencie Europejskim pakt, który w ostateczności zmusi Polskę do przyjmowania nielegalnych imigrantów".

Do oświadczenia premiera nawiązuje nowy spot PiS opublikowany w piątek rano w mediach społecznościowych. PiS prezentuje w nim dokument, o którym premier Mateusz Morawiecki mówi: "Tu jest kwit, w którym partia Manfreda Webera (przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej - PAP) i Tuska wnioskuje do Parlamentu Europejskiego o natychmiastowe przyjęcie paktu migracyjnego. Parlament zajmie się tą sprawą w przyszłym tygodniu".