B. Szydło: Polska potrzebuje rządu, który zagwarantuje bezpieczeństwo i godne życie wszystkim rodzinom

Polska potrzebuje rządu, który zagwarantuje bezpieczeństwo i godne życie wszystkim rodzinom – mówiła w poniedziałek w Przysusze europosłanka PiS Beata Szydło. Przekonywała, że taki rząd może stworzyć tylko Prawo i Sprawiedliwość.

Podczas spotkania w Przysusze (woj. mazowieckie), w którym uczestniczył lider PiS Jarosław Kaczyński, była premier Beata Szydło mówiła, że program Prawa i Sprawiedliwości zawsze powstawał w oparciu o głos obywateli.

"Toczyliśmy tysiące spotkań. To państwo powiedzieliście nam czego potrzeba, co trzeba zrobić, jakie wprowadzić zmiany, żeby polska rodzina mogła godnie żyć, żeby Polska mogła się rozwijać i żeby dzieci nie wstydziły z tego, że właśnie żyją na wsi. Myśmy sobie to bardzo wzięli do serca" - przekonywała europosłanka.

Dodała, że w ciągu ośmiu lata rządów Zjednoczonej Prawicy zmienił się obraz polskiej wsi, miast i miasteczek. "Dzięki wam udało się te zmiany przeprowadzić, dzięki wam Polska się pięknie rozwija i jest bezpieczna" - podkreśliła.

Według Szydło, poprawił się standard życia obywateli. Jak zauważyła, dzięki programom społecznym dzieci mogą wyjeżdżać na wakacje, a seniorzy nie muszą obawiać się, czy starczy im pieniędzy na zakup leków. Wymieniła przy tym wprowadzone programy - 500 plus, 13 i 14 emeryturę. "Dzisiaj polscy seniorzy mogą godnie żyć. My nie dzielimy na równych i równiejszych. Nie dzielimy na tych, którzy żyją na wsi i w mieście" - dodała.

Europosłanka podkreśliła, "że jest dumna z tego, jak pięknie rozwija się polska kultura ludowa". Jej zdaniem, jest to możliwe m.in. dzięki wielu programom Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Podkreśliła, że w kołach gospodyń wiejskich działają "liderki lokalnych społeczności".

"To zaangażowane kobiety, które mają ogromną inicjatywę, tworzą wiele wspaniałych inicjatyw w swoich lokalnych społecznościach, swoich małych ojczyzny. Serce rośnie, kiedy spotykamy się z kołami gospodyń i widzimy, że coraz młodsze panie, coraz więcej dziewcząt jest w tych kołach. Nie wstydzą się nosić swoich strojów ludowych i mówić: +tak mojej korzenie są tutaj, kultywuje tradycje mojej babci mojej mamy+" - dodała Szydło.

"To nasz wspólny sukces, zrobiliśmy to w ciągu tych ośmiu lat razem. To wy daliście nam szanse i powiedzieliście +dajemy wam tę szansę, zaufanie, jeżeli się z tego wywiążecie, będziemy was dalej wspierać + i zrobiliście to ponownie w 2019 roku, za co wam serdecznie dziękuję" - zaznaczyła.

Była premier podkreśliła, że ostatnie dni kampanii są kluczowe, aby przekonać do głosu niezdecydowanych. "Trzeba przekonać jak najwięcej osób, jak najwięcej osób tych, które jeszcze nie podjęły decyzji, na kogo chcą głosować. Pójdźmy do nich wszyscy, każdy z nas, wykonajmy telefon, spotkajmy się z sąsiadami z naszymi znajomymi i tłumaczy, że dzisiaj Polska potrzebuje takiego rządu, który zagwarantuje bezpieczeństwo i godne życie wszystkim polskim rodzinom, a taki rząd możesz stworzyć tylko Prawo i Sprawiedliwość" - oświadczyła.