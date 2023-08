B. Szydło: Polska z jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie

Polska ma jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie - powiedziała w piątek wiceprezes PiS, była premier Beata Szydło w Programie Trzecim Polskiego Radia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy "doskonale" poradził sobie z kryzysem wywołanym Covidem i wojną na Ukrainie - dodała.

Zdaniem Beaty Szydło, rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy "poradził sobie doskonale" w sytuacji kryzysu związanego z Covidem oraz wywołanym przez wojnę na Ukrainie.

Jak mówiła, gdy wszyscy prognozowali, że Covid doprowadzi do załamania rynku pracy, Polska ma dzisiaj jeden z najniższych wskaźników bezrobocia w Europie. "I możemy mówić, o tym, że Polska jest właściwie w czołówce - bo to bezrobocie według ostatnich danych to około 5 procent" - powiedziała Szydło.

PiS w piątek w całej Polsce rozpoczną się akcja "Tusk znaczy bezrobocie". Jak podkreślają politycy tej formacji, za czasów Donalda Tuska bezrobocie wynosiło ponad 14 proc.

"Platforma Obywatelska miała taką filozofię, że chciała tylko i wyłącznie stawiać na rozwój dużych miast, dużych ośrodków miejskich. W ogóle nie interesowała się terenami poza nimi. I były całe powiaty, które wówczas, za ich rządów, mierzyły się z ogromnymi problemami społecznymi, z biedą, z ubóstwem wśród dzieci, z brakiem dojazdu ludzi do większych ośrodków, żeby pracowali i również z brakiem pracy" - mówiła Szydło.

Jak wskazała, filozofia PiS jest inna. "My uważamy, że każdy ma równe szanse rozwoju i każdego trzeba wspierać. Stąd między innymi programy nie tylko społeczne, które są dedykowane m.in. dla rodzin, seniorów. Ale również programy rządowe, inwestycje, które pomagają w rozwoju polski lokalnej" - podkreśliła Szydło. Jak dodała, jeżeli będzie możliwość dalszej kontynuacji rządu PiS, "to na pewno będziemy to rozwijali".

W czwartek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że stopa bezrobocia w lipcu 2023 r. wyniosła 5,0 proc. - tyle samo co miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lipcu 782,4 tys. wobec 783,5 tys. osób w czerwcu.