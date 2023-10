B. Szydło: Tusk chce podpalić Polskę, bo wykorzystuje wojsko w walce politycznej

Szef PO Donald Tusk chce Polskę podpalić, bo próbuje wykorzystać wojsko w walce politycznej i walce kampanijnej; to jest nie do pomyślenia, co robi były premier - powiedziała europosłanka PiS Beata Szydło.

Szef Sztabu Generalnego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli w poniedziałek wypowiedzenia stosunku służbowego.

Lider PO Donald Tusk wygłosił we wtorek oświadczenie, w którym przekazał, że otrzymał informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego. Chwilę po oświadczeniu lidera PO, Dowództwo Generalne przekazało w serwisie X, że "żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji".

Była premier, europosłanka PiS Beata Szydło oceniła w rozmowie z dziennikarzami w Rzepienniku Strzyżewskim, że Donald Tusk "chce Polskę podpalić, bo próbuje wykorzystać wojsko w walce politycznej i walce kampanijnej". "To jest nie do pomyślenia, co robi były premier" - oceniła.

Podkreśliła, że Tusk, jako były szef rządu powinien wiedzieć, w jaki sposób zachować się w takiej sytuacji. "On wykorzystuje i podpala Polskę" - dodała.

Podczas swojego oświadczenia szef PO zwracał uwagę, że do zmian kadrowych w wojsku dochodzi, kiedy za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a na Bliskim Wschodzie narasta konflikt, który może "lada godzina" zmienić się w konflikt globalny.

"Jak nigdy, w ostatnich latach potrzebujemy poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Zwracam się w związku z tym do wszystkich oficerów i generałów Wojska Polskiego o zachowanie zimnej krwi i maksimum odpowiedzialności. Chyba wszyscy w Polsce rozumiemy powody, dla których tak wielu żołnierzy, oficerów i generałów ma dosyć sytuacji, jaka zapanowała w ostatnich latach, a szczególnie miesiącach w relacjach między partyjną władzą, a Wojskiem Polskim" - mówił Tusk. "Ale za kilka dni jest realna szansa, że rządy prawa i rządy konstytucji wrócą także do tej sfery naszego życia publicznego" - dodał.

"Najważniejszym zadaniem dzisiaj, i o to gorąco apeluję także do pana prezydenta, jest szybkie poinformowanie opinii publicznej o tym, co się zdarzyło. O wszystkich powodach tego narastającego chaosu w polskich Siłach Zbrojnych" - podkreślił lider PO.