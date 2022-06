Badania: reinfekcje Covid-19 zwiększają ryzyko zgonu i powikłań tej choroby

Wraz z kolejnymi infekcjami wirusem SARS-CoV-2 ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań z powodu Covid-19 nie zmniejsza się, lecz zwiększa – wynika z badań w USA. Dotyczy to głównie osób niezaszczepionych lub zaszczepionych zbyt małą dawką.

Wskazuje na to analiza danych prawie 39 tys. osób, które udostępnił amerykański departament weteranów wojennych - informują autorzy preprintu z "Nature". Uwzględniono w niej pacjentów z jedną, dwoma lub większą liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - oraz tych, którzy uniknęli Covid-19.

"Stwierdziliśmy, że w porównaniu do osób jedynie raz zakażonych, pacjenci z reinfekcją Covid-19 wykazują większe ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań wielonarządowych, w tym układu oddechowego, chorób sercowo-naczyniowych, cukrzycy, zaburzeń hematologicznych, gastrycznych i psychicznych oraz schorzeń nerek i chorób neurologicznych" - zaznaczają w komentarzu do badań specjaliści z Washington School of Medicine i Saint Louis Health Care System.

Ryzyko hospitalizacji, zgonu i powikłań zwiększa się z każdą kolejną infekcją Covid-19, choć największe jest po pierwszym zakażeniu. Wzrasta po drugiej reinfekcji, jak i po trzeciej w okresie sześciu miesięcy. Autorzy badań zwracają jednak uwagę, że najbardziej zagrożeni byli pacjenci, którzy nie zostali zaszczepieni przeciwko Covid-19 albo otrzymali jedynie jedną dawkę lub nie poddali się szczepieniom dodatkowym (z użyciem tzw. boostera).

Zdaniem amerykańskich specjalistów w przyszłości w zmaganiach z pandemią najważniejsze będzie zapobieganie reinfenkcjom wirusa SARS-CoV-2. Jednak podobna sytuacja jest w przypadku wirusa grypy sezonowej. W przypadku tej infekcji stosowane są coroczne szczepienia przeciwko szczepom tego wirusa, dominującymi - zgodnie z przewidywaniami - w kolejnych sezonach grypowych. W Polsce najwięcej zakażeń wirusem grypy jest od jesieni do wiosny, szczególnie od stycznia do marca.