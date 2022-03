Badania: Szczepienia przeciwko COVID-19 nie zwiększyły liczby zgonów w USA

Obszerne badania w USA wykazały, że szczepienia przeciwko COVID-19 dwoma dawkami nie zwiększyły liczby zgonów. U 92 proc. osób zaszczepionych preparatami Pfizera lub Moderny działania uboczne, jeśli wystąpiły, to były jedynie łagodne.

Z danych amerykańskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) opublikowanych przez "Lancet" wynika, że w Stanach Zjednoczonych do czerwca 2021 około 4,5 tys. osób zmarło po otrzymaniu dwóch dawek szczepionek przeciwko COVID-19. Najczęściej były to osoby w wieku ponad 60 lat.

W raporcie CDC się podkreśla, że nie stwierdzono większej liczby zgonów w związku z akcją szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. "Reakcje na obydwie szczepionki mRNA są na ogół łagodne i zwykle ustępują po upływie jednego, najpóźniej dwóch dni, co jest zgodne z wynikami badań klinicznych" - zaznacza główny autor badania dr Tom Shimabukuro.

Przebadano prawie 300 mln podań szczepionki przeciwko COVID-19, jakie miały miejsce w USA od grudnia 2020 r. do czerwca 2021 r. Uwzględniono zgłoszenia działań ubocznych w ramach Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), przekazywanych przez ośrodki zdrowia i firmy farmaceutyczne. Jak również uwagi nadsyłane indywidualnie przez osoby zaszczepione za pośrednictwem smartfona. W systemie VAERS zgłoszono do CDC w Atlancie ponad 340 tys. przypadków działań niepożądanych. 92 proc. z nich określono jedynie jako łagodne. Najczęściej były to bóle głowy, zmęczenie, gorączka i dreszcze.

Ponad 22 tys. działań niepożądanych określono jako poważne, a najczęściej objawiały się one spłyceniem oddechu. Bardzo rzadko zdarzało się zapalenie mięśnia sercowe po podaniu szczepionek mRNA Pfizera lub Moderny. Zgony stwierdzono u 4,5 tys. zaszczepionych osób (na 300 mln podań szczepionek).

Dr David Shay z CDC zwraca uwagę, że do zgonów jakie zdarzały się po podaniu szczepionki zwykle dochodziło wśród osób po 60. roku życia, u których z powodu samego wieku jest wyższe ryzyko śmierci. "Nasze wyniki badań wskazują, że w tej grupie wiekowej liczba zgonów była taka sama jak po podaniu innych stosowanych u dorosłych szczepionek" - dodaje.

Według prof. Elizabeth Phillips z University of Vanderbilt, która nie uczestniczyła w badaniach, z danych CDC wynika, że jedna osoba na 1000 zaszczepionych może odczuwać jakieś działania uboczne, jednak większość z nich nie jest poważna.