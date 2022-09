Badanie: 77 proc. uchodźców z Ukrainy deklaruje, że zaszczepiło się przeciw COVID-19

77 proc. pracujących uchodźców z Ukrainy jest zaszczepiona przeciw COVID-19 - tak wynika z badania "Uchodźcy z Ukrainy - aktywizacja zawodowa w Polsce i Niemczech" przeprowadzonego przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu zdecydowana większość pracujących w Polsce i w Niemczech respondentów, bo aż 77 proc. deklaruje, że zaszczepiła się przeciw COVID-19.

Ponadto chęć zaszczepienia w Niemczech deklaruje 13 proc. badanych, zaś w Polsce - 4 proc. Badanych niezaszczepionych i nieplanujących się zaszczepić w Polsce było 13 proc., a w Niemczech 4 proc. W obu badanych krajach 6 proc. nie chciało udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W stosunku do badań z 2021 roku (Raport Mobilności Transgranicznej) znacząco wzrósł odsetek zaszczepionych obywateli Ukrainy pracujących w Polsce. W grudniu 2021 roku wyniósł on 42 proc. Różnicę stanowi dobór próby badawczej - w obecnym sondażu udział wzięli wyłącznie pracujący uchodźcy.

"Jeżeli przyjrzymy się bardziej emigracji Ukraińców do Polski czy do Niemiec, to możemy się zastanowić nad tym czy to nie powoduje jakiegoś większego zagrożenia w związku z pandemią COVID" - powiedziała Karolina Klages z Platformy Migracyjnej EWL na konferencji prasowej w Warszawie.

"Nie powoduje to żadnego zagrożenia epidemicznego. Dlatego, że ten poziom zaszczepialności jest na przykład wyższy niż średni poziom w Polsce, więc mniej więcej także to wynika z reguł panujących w miejscach pracy obowiązku szczepień. Jak wiemy w Niemczech są bardziej rygorystyczne i przestrzegane niż w Polsce" - podkreślił Anatoliy Zymnin, rzecznik prasowy EWL Group.

Badanie socjologiczne zostało przeprowadzone w lipcu 2022 roku przez Platformę Migracyjną EWL oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w Polsce oraz Niemczech. Przebadanych zostało łącznie 800 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i Niemiec po 24 lutego 2022 roku oraz podjęli zatrudnienie w tych krajach.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...