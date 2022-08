Badanie: 80 proc. rodziców uważa, że wyda w tym roku więcej na wyprawkę szkolną

80 proc. rodziców liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu. 16 proc. podało, że na zakupy dla jednego dziecka przeznaczy do 300 zł, 36 proc. od 301 do 500 zł – wynika z badania SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku.

Z badania SW Research wynika, że 16 proc. rodziców na wyprawkę dla jednego ucznia przeznaczy do 301 zł, 36 proc. przeznaczy od 301 do 500 zł, 24 proc. - między 501 a 700 zł, 14 proc. - od 701 do 1000 zł, a 10 proc. powyżej 1000 zł.

80 proc. rodziców liczy się z większym kosztem wyprawki szkolnej niż rok temu, w tym 44 proc. sądzi, że raczej wyda więcej niż w 2021 r., a 36 proc., że zdecydowanie więcej. 14 proc. zakłada, że wyda tyle samo co w ubiegłym roku. 6 proc. podało, że mniej niż w ubiegłym roku.

Główną przyczynę większych wydatków rodzice, którzy ocenili, że wydadzą w tym roku więcej, upatrują w ogólnym wzroście cen - 87 proc. wskazań. 46 proc. badanych wskazało na większe potrzeby swojego dziecka. 25 proc. podało, że musi kupić nową wyprawkę.

Wśród rodziców, którzy przyznali, że wydadzą w tym roku mniej na wyprawkę, 37 proc. jako przyczynę podało, że ma mniej pieniędzy i musi oszczędzać. Tyle samo wskazało na obawy o swoją przyszłą sytuację finansową i dlatego z ostrożności chce wydać mniej, a także na ogólny wzrost cen. 33 proc. badanych jako przyczynę podało mniejsze potrzeby dziecka, a 23 proc., że kupiło w zeszłym roku produkty dobrej jakości, które posłużą także w tym roku.

46 proc. badanych zamierza kupić nową wyprawkę szkolną w całości. Będą to produkty z 10 różnych kategorii. Zeszyty i notatniki, przybory piśmiennicze, ubrania i obuwie (np. na zajęcia sportowe), podręczniki i przybory plastyczne (bloki papieru, farby, flamastry, kredki etc.) - takie artykuły pojawiają się najczęściej na liście zakupów (ponad 70 proc. wskazań). Ponad połowa opiekunów zamierza wymienić dziecku podstawowe elementy wyprawki: plecak i piórnik.

Przygotowania do nowego roku szkolnego obejmują nie tylko wyprawkę szkolną, ale również pokój ucznia. 55 proc. ma w planach uzupełnienie lub organizację od podstaw miejsca do nauki. Na liście zakupów najczęściej pojawiają się: krzesła i oświetlenie - po 52 proc. wskazań), a także szafki i organizery do przechowywania - 43 proc. wskazań. 34 proc. badanych chce kupić biurko, a 30 proc. elektronikę (np. komputer, tablet, słuchawki czy kamerę internetową).

60 proc. ankietowanych jest w stanie zapłacić więcej za produkt, który podoba się dziecku. Cena jest głównym kryterium wyboru wyprawki dla największej grupy respondentów (36 proc.), jednak rodzice liczą się ze zdaniem swoich dzieci - 89 proc. kompletuje wyprawkę (przynajmniej częściowo) wspólnie z nimi. Im starszy uczeń, tym ma więcej do powiedzenia w kwestii wyboru konkretnych artykułów do szkoły. Ponad połowa nastolatków w wieku 13-15 lat decyduje o każdym elemencie wyprawki. Ogółem tylko co dziesiąty opiekun ogranicza konsultacje z dzieckiem do pojedynczych produktów. Prawie 50 proc. badanych przyznało, że ich dzieci same szukają informacji o przyborach szkolnych.

Choć wyprawka jest dobierana wspólnie, to jednak widoczne są różnice w podejściu do jej elementów. Dzieci - zdaniem rodziców - wybierają po prostu to, co im się podoba. Przykładają też dużą wagę do wzorów i marki produktów, jak również kierują się aktualną modą. Dla rodziców najważniejsze są: jakość, odpowiednia cena, funkcjonalność, atrakcyjny wygląd i bezpieczeństwo.

53 proc. respondentów planuje zakup wyprawki w sklepach stacjonarnych i w internecie. 35 proc. podało, że kupi produkty do szkoły wyłącznie w sklepach stacjonarnych, a 12 proc. tylko na platformach online.

Z badania wynika, że niezależnie od kanału zakupu - online czy offline - na wybór konkretnego miejsca zakupów największy wpływ mają trzy czynniki: bogata i zróżnicowana oferta produktów, promocje i atrakcyjne ceny. W przypadku zakupów w internecie dużą rolę odgrywają także wygodne metody płatności (47 proc. wskazań) i czas dostawy (43 proc. wskazań).

Badanie SW Research Agencji Badań Rynku i Opinii na zlecenie Empiku, przeprowadzone 5-11 lipca 2022 r. metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview - ankiet internetowa) na ogólnopolskiej grupie 501 mających dzieci dorosłych respondentów.