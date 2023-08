Badanie: koronawirus w zaskakujący sposób przeskakuje między gatunkami

SARS-CoV2 potrafi dostosować się do komórek nowego żywiciela, korzystając z różnych metod zakażania - zaobserwowali naukowcy. Wskazuje to, że podobnie mogą działać także inne wirusy

W trakcie pandemii Covid-19 uwaga naukowców skupiała się w dużej mierze na tym, że SARS-CoV2 atakuje ludzkie komórki, wiążąc się ze specyficznym białkiem na ich powierzchni - ACE2.

Nowe badanie wskazuje, że wirus zna także inne drogi zakażania nowych, nieznanych mu wcześniej komórek. Może to wyjaśniać, dlaczego tak sprawnie pokonuje bariery międzygatunkowe.

"Wirus, który powoduje COVID-19, wykorzystuje ACE2 jako główną furtkę do zakażania komórek. Jednak odkryliśmy, że jeśli jest ona zablokowana, może on także skorzystać z tylnego wejścia lub z okien" - opisał dr Peter Kasson, autor publikacji, która ukazała się w piśmie "Chemical Science" (https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/SC/D2SC06967A).

"To oznacza, że może się on rozprzestrzeniać, zakażając nowy gatunek jeszcze zanim się przystosuje do wykorzystania jego głównego białka. Musimy więc uważać na nowe wirusy, które mogą zrobić to samo" - ostrzegł badacz.

SARS-CoV2 - przypominają naukowcy - zabił na całym świecie 7 mln ludzi; dzięki szczepieniom i odporności zbiorowej nie stanowi już tak dużego zagrożenia jak wcześniej.

"Koronawirus SARS-CoV-2 spowodował jedną pandemię. Kilka razy byliśmy blisko innych pandemii - w przypadkach, o których wiemy. Sugeruje to, że istnieje tych wirusów więcej i musimy dowiedzieć się, w jaki sposób się rozprzestrzeniają oraz na co powinniśmy uważać" - zaznaczył specjalista.