Badanie: nagłówki amerykańskich mediów są coraz bardziej stronnicze

Analiza 1,8 mln nagłówków wiadomości z głównych amerykańskich serwisów informacyjnych w latach 2014-2022 doprowadziła do wniosku, że język jakim są pisane jest coraz bardziej polaryzujący - podali amerykańscy naukowcy.

Wyniki badania zostały opublikowane na platformie "Arxiv", która udostępnia artykuły jeszcze przed recenzją.

Zespół naukowców z University of Rochester wykorzystał uczenie maszynowe do analizy 1,8 mln nagłówków wiadomości o polityce wewnętrznej i kwestiach społecznych w najbardziej rozpoznawalnych mediach w kraju: New York Times, Bloomberg, CNN, NBC, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, Federalist, Reason i Washington Times.

Naukowcy doszli do wniosku, że amerykańskie media stają się coraz bardziej stronnicze, a przez to też polaryzujące - głównie przez dobieranie określonego zestawu słów podczas relacjonowania tematów społecznych i politycznych.

W badaniu wykorzystano technikę zwaną wielokrotną analizą korespondencji, aby zmierzyć drobne rozbieżności językowe między nagłówkami. Badacze pogrupowali historie w cztery kategorie - polityka wewnętrzna, kwestie gospodarcze, kwestie społeczne i sprawy zagraniczne - i przeanalizowali, jak lewicowe, prawicowe i centrowe media różnią się językiem używanym w nagłówkach.

Naukowcy zauważyli, że amerykańskie media z całego spektrum politycznego w bardzo podobny sposób przedstawiały kwestie gospodarcze. Zauważyli jednak różnice w raportowaniu spraw zagranicznych. Zdaniem badaczy Wall Street Journal i Bloomberg koncentrują się przede wszystkim na napięciach geopolitycznych i ich wpływie na ekonomię i finanse. Ich zdaniem jest to styl znacząco inny od stylu pozostałych mediów.

"Zaobserwowaliśmy wiele subtelnych różnic w słowach, którymi posługują się media, gdy relacjonują ważne tematy" - piszą naukowcy. "Na przykład, omawiając kwestie aborcji, Reason zwykle używa terminu 'prawo aborcyjne', podczas gdy CNN, używa terminu 'prawo do aborcji'" - tłumaczy Hanjia Lyu, główny autor artykułu.

Zespół badawczy ma nadzieję zagłębić się w temat, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób i dlaczego media używają różnych słów w odniesieniu do tego samego rodzaju tematów. Mówią, że zrozumienie tych rozbieżności i sytuacji, w których mogą one wskazywać na stronniczość mediów, jest ważne zarówno dla mediów, jak i czytelników.

"Dla konsumentów ta informacja jest przydatna, ponieważ efekt bańki informacyjnej jest bardzo silny, a ludzie są przyzwyczajeni do słuchania tylko tego, co lubią słyszeć. Pokazanie rozbieżności i zwiększonej stronniczości może uświadomić im, że muszą być bardziej świadomymi konsumentami wiadomości" - powiedział Jiebo Luo, szef zespołu badawczego z University of Rochester. Badanie zostało sfinansowane przez Goergen Institute for Data Science w Rochester.

Więcej informacji w materiale źródłowym: https://arxiv.org/abs/2303.15708