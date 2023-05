Badanie NRA: 70 proc. adwokatów uważa, że przepisy regulujące instytucję tymczasowego aresztowania w Polsce nie są zadowalające

Prawie 70 proc. adwokatów wskazało, że stan prawny regulujący instytucję tymczasowego aresztowania w Polsce nie jest zadowalający; zdaniem ponad 3/4 uczestników badania praktyki stosowania TA również są niezadowalające - wynika z badania przeprowadzonych przez Naczelną Radę Adwokacką wśród adwokatów.

Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła badanie dotyczące opinii adwokatów na temat instytucji tymczasowego zapobiegania oraz środków zapobiegawczych w polskim prawie, a także jej funkcjonowania w praktyce.

Jak czytamy w raporcie z badania, prawie 70 proc. adwokatów biorących udział w badaniu wskazało, że stan prawny regulujący instytucję tymczasowego aresztowania w Polsce "nie jest zadowalający". "Ponad 2/3 badanych adwokatów wskazało, że aktualne przepisy dotyczące środków zapobiegawczych nie są sformułowane prawidłowo, a także negatywnie oceniło prawidłowość określenia przez ustawodawcę w art. 263 § 4 k.p.k. podstaw przedłużenia tymczasowego aresztowania" - czytamy.

"Zdaniem ponad 3/4 uczestników badania standardy stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce są niezadowalające. Najczęściej wskazywanymi przyczynami problemów w stosowaniu TA były błędna interpretacja i praktyka stosowania przepisów, utarte zwyczaje oraz uwarunkowania ustrojowe i polityczne" - wskazuje raport.

"Adwokaci biorący udział w badaniu podzielili się również swoimi doświadczeniami związanymi z niewłaściwym stosowaniem przepisów o TA. Wyodrębniono pięć kategorii: niewłaściwe działanie organów procesowych, zaniechania organów procesowych, stosowanie TA bez potrzeby, zbyt krótki czas na zapoznanie się z aktami oraz wpływ opinii publicznej. Najczęściej wskazywanymi przypadkami naruszeń były: zakłócona możliwość realizacji obowiązków obrończych (np. dostęp do akt, kontakt z klientem), stosowanie TA wobec kogoś celowo, żeby wymusić przyznanie się do winy, oraz niemożność zapoznania się z materiałem dowodowym w wyznaczonym czasie" - czytamy.

W raporcie NRA przedstawiono też wskazywane przez adwokatów jako najpilniejsze do zmiany kwestie w praktyce stosowania tymczasowego aresztowania. "Za najpilniej wymagające zmiany standardy stosowania TA uczestnicy badania uznali konieczność wskazania przez prokuratora skąd taki a nie inny okres wnioskowanego TA oraz jakie czynności zamierza wykonać w tym okresie, częstsze prawo do kontaktu z obrońcą od dnia zatrzymania do dnia posiedzenia w przedmiocie zastosowania TA, oraz by w przedmiocie TA orzekał inny sędzia w celu podwójnej weryfikacji" - wskazano.

"Najczęściej wskazywanym przepisami, które powinny, zdaniem adwokatów, ulec zmianie były przepisy: art. 258 par. 2 k.p.k., dotyczące przesłanki surowej kary grożącej oskarżonemu, art.263 par 3. i par 4 k.p.k, regulujące terminy stosowania TA oraz jego przedłużania, oraz art. 263 k.p.k. dotyczące maksymalnego terminu stosowania aresztowania. Stosunkowo często adwokaci wskazywali również na znaczenie możliwości częstszego stosowania innego środka zapobiegawczego (art. 257 k.p.k.) oraz postulowali zmianę przepisów dot. dostępu do akt sprawy obrońcy (art. 156 par.5 i 5a k.p.k)" - czytamy.

Badanie NRA zostało przeprowadzone w lutym 2023 r. metodą ankiety internetowej (CAWI) na próbie 514 adwokatów aktualnie wykonujących zawód i aplikantów adwokackich; miało charakter jakościowy - kwestionariusz badawczy składał się z pytań zamkniętych, poddanych analizie statystycznej, a także otwartych, poddanych analizie treści.