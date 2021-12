Badanie UE: młodzi Polacy i Hiszpanie z najniższym wskaźnikiem optymizmu dot. przyszłości

Tylko 37 proc. młodych Polaków w wieku 18-29 lat z optymizmem patrzy w przyszłość. W całej Unii Europejskiej gorszy wskaźnik odnotowali tylko Hiszpanie (35 proc.) – wynika z raportu „Jakość życia. Wpływ COVID-19 na młodych w UE”.

Raport został przygotowany przez Europejską Fundację na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). Jego autorzy zreferowali sytuację młodych ludzi w Europie przed pandemią oraz jej bezpośredni wpływ na zatrudnienie, poziom wykształcenia, kondycję psychiczną i postrzeganie przyszłości.

Młodzi obywatele wszystkich krajów Unii Europejskiej w trzech turach odpowiadali na stwierdzenie "Z optymizmem patrzę w przyszłość" - wiosną 2020 r., latem 2020 r. oraz wiosną 2021 r.

Analiza odpowiedzi wykazała, że poziom optymizmu młodych ludzi mieszkających w różnych krajach Unii Europejskiej była wyraźnie skorelowana z uderzeniami kolejnych fal pandemii oraz nakładaniem i luzowaniem restrykcji. W wielu krajach optymizm młodych był wysoki podczas pierwszej fali pandemii. Jednak, nawet wtedy 50 proc. młodych Polaków powiedziało, że z "optymizmem patrzy w przyszłość", co plasowało nasz kraj nieco poniżej średniej unijnej. Latem 2020 r. nastąpił spadek nastroju do 35 proc. - gorszy wynik od Polski odnotowały tylko: Chorwacja, Cypr i Węgry. Kolejna tura badania - wiosną 2021 r. przyniosła znaczą poprawę nastroju w dziewięciu krajach, ale nie w Polsce i Hiszpanii.

Największym optymizmem w Unii Europejskiej wykazują się młodzi mieszkańcy Malty, Łotwy i Słowenii (oscylują wokół 70 proc.). Średnia unijna wynosi 50 proc. w ostatniej turze badania (wiosna 2021).

Obawa o niestabilność zatrudnienia ogółu młodych mieszkańców UE wzrosła z 34 w pierwszej turze badania do 42 proc w drugiej turze badania, by powrócić do poziomu 32 proc. wiosną 2021 r.

Największa poprawa - czyli spadek niepokoju - dotyczy kategorii "trudności, by związać koniec z końcem". W pierwszej turze taką obawę miało 35 proc. młodych ludzi, a w trzeciej już tylko 20 proc.

Eurofound zbadała również zaufanie młodych w dwóch kategoriach: do rządu kraju, w którym mieszkają i do Unii Europejskiej (skala od 1-10). Największym zaufaniem cieszą się rządy krajów nordyckich - 7,2. Najniższym, rządy krajów Europy Wschodniej - 4,0. Ale Unia Europejska cieszy się zaufaniem młodych mieszkańców Europy Wschodniej na poziomie 6,4, a krajów nordyckich - na poziomie 6,8.

Raport Eurofound jest dostępny na stronie: Impact of COVID-19 on young people in the EU (europa.eu)

Autorka: Urszula Kaczorowska

uka/ zan/