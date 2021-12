Baerbock: łączy nas przyjaźń, pamiętamy o niemieckiej winie

Niemcy i Polskę łączy przyjaźń, która nie jest oczywista, zważywszy cierpienie Polaków w czasie niemieckiej okupacji – powiedziała minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock po spotkaniu z szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rauem.

"Rozmawialiśmy o wielu tematach, w których jesteśmy zgodni, ale też o sprawach, które nas dzielą" - powiedziała Baerbock w piątek w Warszawie.

Podkreśliła, że Polskę i Niemcy łączą więzy przyjaźni, co zapisano także w umowie koalicyjnej. "Przyjaźń polsko-niemiecka w UE jest czymś bezcennym, nie jest oczywistością, zwłaszcza jeśli chodzi o cierpienie Polaków z winy Niemiec podczas wojny i okupacji" - powiedziała. "Chciałabym podkreślić, że w umowie koalicyjnej jest nawiązanie do niemieckiej winy i odpowiedzialności oraz zobowiązań Niemiec. To nasze historyczne zadanie, by pokój i przyjaźń w sposób otwarty i szczery pielęgnować" - zaznaczyła.

Zapewniła, że dla niej bliskość obu krajów to nie tylko deklaracja polityczna, ale i sprawa osobista, ponieważ jej dziadkowie przybyli do Niemiec przed ponad 60 laty, wspomniała, że sama była wśród świętujących na moście łączącym Frankfurt nad Odrą ze Słubicami wstąpienie Polski do UE w 2004 r. i otwarcie granic.