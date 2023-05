Barbara Dziuk (PiS): żeby pokonać raka, trzeba zaangażowania wszystkich ponad podziałami politycznymi

Żeby pokonać raka, trzeba zaangażowania wszystkich ponad podziałami politycznymi. To jest sprawa każdego człowieka - mówiła podczas konferencji w Sejmie posłanka PiS Barbara Dziuk.

W czwartek w Sejmie z inicjatywy przewodniczącej podkomisji stałej ds. onkologii posłanki PiS Barbary Dziuk odbyła się konferencja prasowa poświęcona promocji badań i programów dostępnych w ramach NFZ związanych z profilaktyką kobiecych chorób nowotworowych.

Posłanka przypomniała, że w marcu przedstawicielki organizacji związanych z profilaktyką i walką z nowotworami podpisały "Wspólną Deklarację Działań". Jak oceniła Dziuk, od tego czasu zadziało się dużo dobrych rzeczy.

Przypomniała również, że w tym tygodniu organizowana jest w Sejmie akcja profilaktyczna dla kobiet - pracownice mogą bezpłatnie wykonać m.in. USG piersi.

"Muszę podkreślić jeden, koronny argument - żeby pokonać raka, trzeba zaangażowania wszystkich ponad podziałami politycznymi. To jest sprawa każdego człowieka. (...) My wszyscy gramy do jednej bramki, gramy o zdrowie, o poprawę jakości życia, o poprawę opieki medycznej. Najważniejszy mecz gramy o życie Polek i Polaków" - zaznaczyła.

"Każda informacja, która dociera do Polek i Polaków, że warto się badać, że warto pójść na badania profilaktyczne, na pewno owocuje tym, że będziemy bardziej zdrowsi, będziemy dłużej żyć" - zauważył natomiast wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Jak przekazał, obecnie w Polsce jest 1,2 mln Polaków, którzy zostali zdiagnozowani zdiagnozowanych lub są poddani leczeniu przeciw chorobie onkologicznej.

"To ogromna rzesza ludzi. Dlatego w 2020 roku rząd PiS przyjął Narodową Strategię Onkologiczną, której efektem jest ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej. Myślę, że to jest przełom, jeśli chodzi o leczenie pacjentów onkologicznych w naszym kraju" - zaznaczył dodając, że widać już realne efekty tej ustawy.

Kraska wyjaśnił, że pilotaż, który odbył się przed jej wdrożeniem, pokazał, że pacjenci ją bardzo dobrze oceniają. Jak tłumaczył, w skali od 1 do 10 średnia ocena pacjentów odnosząca się do tego, jak czują się we wprowadzanym przez ustawę systemie, wyniosła 9,6.

Wiceminister ocenił, że wpływa na taką ocenę mają dwie rzeczy. Pierwszą z nich jest instytucja koordynatora, który od początku do końca pomaga pacjentowi odnaleźć się w systemie. "W tej chwili w Polsce działa już ponad 1,2 tys. takich koordynatorów, którzy będą na co dzień opiekować się tymi pacjentami" - przekazał.

"Druga rzecz, która jest nie mniej ważna. Niezależnie, w którym miejscu w kraju pacjent jest leczo0nyt: czy to jest dużo ośrodek ratownictwa, klinika, czy też mały ośrodek w mniejszej miejscowości, te ścieżki diagnostyczno-terapeutyczne będą wszędzie takie same. Pacjent będzie tak samo leczony" - przypomniał.

Kraska zaznaczył, że "im wcześniej będzie podjęta ta diagnoza, im wcześniej będzie rozpoznana choroba nowotworowa, jest zdecydowanie większa szansa na całkowite wyleczenie choroby".

Przewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia Tomasz Latos (PiS) wyraził nadzieję, że będzie więcej takich inicjatyw jak ta. "To nie tylko możliwość przeprowadzenia tych badań wśród personelu czy wśród posłów, ale przede wszystkim znakomita promocja tego, jak należy postępować, jak należy dbać o własne zdrowie" - ocenił.

Dodał, że członkowie Komisji Zdrowia sporo czasu poświęcają tematom onkologicznym. Jak przypomniał, w ostatnim czasie odbyły się posiedzenia dotyczące strategii onkologicznej oraz oceny pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska podkreśliła, że "profilaktyka nie ma barw politycznych". "Musimy wszyscy razem działać, wszyscy razem zachęcać Polaków do systematycznego kontrolowania swojego stanu zdrowia" - dodała.

W konferencji wzięła również udział posłanka KO Katarzyna Piekarska (KO), która przekazała, że sama musiała zmierzyć się z nowotworem piersi. "Dzięki temu, że wcześnie został wykryty mogę powiedzieć, że pokonałam to wstrętne raczysko. Byłoby dobrze, żeby inne kobiety, które zachorują, również mogły powiedzieć: tak, wygrałam" - mówiła.

Jak zauważyła, 26 maja, w Dzień Mamy, każda z nich sama powinna sobie zrobić taki prezent i pójść na badania. Zwracając się do Polek i Polaków powiedziała: "Szanowne panie, ale także i panowie, po prostu badajmy się".