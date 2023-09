Barbara Nowacka (KO): nie mamy wątpliwości, że wygramy wybory

Nie mamy wątpliwości, że wygramy wybory. Koalicja Obywatelska idzie po zwycięstwo 15 października — powiedziała w niedzielę w Toruniu posłanka KO Barbara Nowacka. Sprzeciwiała się utworzeniu kierunku lekarskiego na prowadzonej przez ojców redemptorystów Akademii Kultury Społecznej i Medialnej.

Nowacka wzięła udział w konferencji prasowej promującej akcję "Kobiety na wybory", która odbyła się w niedzielę toruńskim Rynku Staromiejskim.

"+Kobiety na wybory+ dziś w woj. kujawsko-pomorskim. Jesteśmy w Toruniu, a później spotykamy się w Inowrocławiu i Bydgoszczy. Dziękuję za możliwość opowiedzenia dziś o tym, dlaczego wygramy wybory i jak wygramy wybory. Nie mamy wątpliwości, że te wybory wygramy. Koalicja Obywatelska idzie po zwycięstwo 15 października - widać to po wszystkim: po atmosferze wokół nas, po ludziach, po badaniach. Dziś pokazały one, że według badanych to KO najlepiej zadba o bezpieczeństwo Polski. Wcześniejsze badania pokazały, że KO najlepiej zadba o gospodarkę. My też doskonale wiemy, że to KO zadba najlepiej o bezpieczeństwo kobiet: o bezpieczeństwo zdrowotne, ekonomiczne, materialne" - mówiła Nowacka.

Wskazała, że Polki "wyraźnie mówią o tym, że mają dość władzy, która odbiera im prawa, godność i poczucie bezpieczeństwa - w naszym wspólnym kraju".

"Mamy jako KO przygotowany bardzo dobry program dla kobiet, ale żeby kobiety były wolne, i chciałabym, aby to wybrzmiało w Toruniu, o prawie muszą stanowić wszyscy obywatele, a nie tylko część prawicowych polityków do spółki z biskupami i klerem. W Toruniu wydaje mi się to wyjątkowo ważne - chcę powiedzieć o tym, że my rozdzielimy Kościół od państwa. Polska będzie państwem, w którym każdy i każda - bez względu na wiarę lub jej brak - będzie mógł się czuć godnie, że dzieci nie będą zmuszane do tego, aby lekcje religii były w środku dnia, one mogą być na początku lub na końcu. Zlikwidujemy fundusz kościelny - rozdzielimy Kościół od państwa materialnie. (...) Rydzyk niech zajmuje się tym, czym powinien zajmować się zakonnik, a nie działalnością polityczną" - wskazała Nowacka.

Mówiła o tym, że kilka dni temu "Polskę obiegła wiadomość, że minister Czarnek na tupnięcie nogą o. Rydzyka postanowił zgodzić się, żeby pan Rydzyk miał wydział lekarski".

"Kobiety potrzebują w Polsce być bezpieczne, gdy idą do lekarza. Nie może być tak, że w gabinecie lekarskim czeka na nas albo prokurator, albo misjonarz, a lekarza tam nie uświadczymy. My to odbudujemy. Wydział lekarski prowadzony przez pana Rydzyka ma duży potencjał, ale właśnie we wprowadzeniu misjonarzy do gabinetów lekarskich, a nie prawdziwej, współczesnej medycyny opartej na wiedzy. Medycyna oparta na zabobonie nie jest dzisiaj żadną nauką" - dodała Nowacka.

Startująca do Sejmu z drugiego miejsca na liście KO w okręgu toruńsko-włocławskim posłanka Iwona Hartwich powiedziała, że "przez osiem lat w Polsce poniżane są rodziny z osobami niepełnosprawnymi". "Kaczyński słuchaj: to jest koniec twoich rządów" - dodała Hartwich.

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o otwarciu kierunku lekarskiego na Politechnice Bydgoskiej i na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. PAP ustaliła, że w Toruniu kierunek ma wystartować już w październiku, a w Bydgoszczy rok później. Na roku ma być po 60 studentów.

"Miło nam poinformować, że stale zwiększamy liczbę miejsc na studiach na kierunkach lekarskich. Ministerstwo Edukacji i Nauki otrzymało właśnie pozytywną opinię na nowe kierunki lekarskie w następujących uczelniach: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu" - napisało na platformie X (Twitter) MEiN.

Kierownik Instytutu Nauk o Zdrowiu AKSiM w Toruniu (uczelnia założona przez ojców redemptorystów) dr n. med. Rafał Spachacz powiedział PAP, że rekrutacja na kierunek lekarski w tej uczelni ruszy już w środę.

"Chcemy wystartować w październiku, w rozpoczynającym się niedługo roku akademickim 2023/2024. AKSiM ma już doświadczenie w kształceniu w zawodach medycznych, bo mamy już pierwszych absolwentów trzyletnich studiów pielęgniarskich. Nie zdradzę żadnej tajemnicy, mówiąc, że nasi absolwenci mieli po ukończeniu studiów 2-3 oferty pracy, a personel współpracujący z nimi w szpitalach bardzo chwalił tych młodych ludzi" - wskazał dr n. med. Spachacz.

