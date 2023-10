Bardzo smutny wieczór dla Konfederacji. "Ponieśliśmy porażkę"

Przedstawiciele Konfederacji spędzili wieczór wyborczy w minorowych nastrojach. Momentami w sondażach mieli nawet kilkanaście procent poparcia, exit poll z godz. 21 wskazał na 6,2 proc. - Nie ma co ukrywać, że ponieśliśmy porażkę - podsumował ze sceny Sławomir Mentzen.

PiS wygrał niedzielne wybory, jednak partie opozycyjne mają szansę stworzyć razem rząd. Taki obraz wyłania się z opublikowanych o godz. 21 wyników exit poll Ipsos.

PiS otrzymał 36,8 proc. Koalicja Obywatelska zdobyła 31,6 proc., Trzecia Droga - 13 proc., Lewica - 8,6 proc., a Konfederacja - 6,2 proc.

Konfederacja spadła z wysokiego konia. W sondażach momentami miała dużo więcej

Konfederacja najprawdopodobniej jest więc w Sejmie. Ponieważ jednak jeszcze w niedawnych sondażach była trzecią siłą polityczną w Polsce, a w wakacje notowała w nich wyniki nawet na poziomie około 15 proc., to przekroczenie 5-proc. progu wyborczego - przynajmniej w niedzielny wieczór - władze partii zinterpretowały jako porażkę.

Nie ma co ukrywać, że ponieśliśmy porażkę. Wyglądało, że może nie być tak źle i byliśmy blisko historycznego wyniku. Mieliśmy stolik wywrócić, niestety on dalej stoi - stwierdził ze sceny Mentzen.

Jak dodał, to nie jest porażka idei czy proponowanych przez Konfederację rozwiązań. Mentzen zapowiedział również, że Konfederacja "będzie wciąż głosem prawdy i stać na straży wolności". - Wracamy do pozytywistycznej pracy - mówił.

Przemawiający zaraz po nim Krzysztof Bosak zwrócił z kolei uwagę na to, że przy rekordowej frekwencji (72,9 proc.) Konfederacja w liczbach bezwzględnych w porównaniu z poprzednimi wyborami mogła pozyskać "dziesiątki, a może nawet setki tysięcy nowych wyborców".

Jeśli jednak ten wynik (6,2 proc.) się utrzyma, procentowo będzie niższy niż ten z 2019 roku (6,8 proc.). Oznacza też, że Konfederacja będzie miała w Sejmie niewiele ponad 10 reprezentantów, a PiS - nawet jeśli dogadałby się z Konfederacją - to nie ma większości sejmowej.

- Ten wynik nawet tak niski oznacza, że mamy możliwość działania i nam nie wolno się poddać. W Sejmie będziemy mieć silną drużynę. Nie pozwolimy na przedstawianie sytuacji tak, że PiS to jedyna prawica w Polsce - mówił Bosak.

Konfederacja z dobrym wynikiem wśród młodych, bardzo złym - wśród kobiet

O tym, że jest przed nią świetlana przyszłość, miałoby świadczyć, że Konfederacja ma największe poparcie wśród najmłodszych Polaków.

W wieczór wyborczy Konfederacji tej młodzieży jednak nie było widać. W widoczny sposób brakowało też kobiet, wśród których partia położona na prawo od PiS w polskim spektrum politycznym tradycyjnie otrzymuje dużo mniej głosów.

W wyborach 2023 aż trzy razy częściej niż kobiety głosowali na nią mężczyźni. Powyżej 10 proc. poparcia Konfederacja uzyskała wśród właścicieli firm oraz studentów i uczniów. Im większa miejscowość, tym z kolei mniejszą popularnością cieszyło się to ugrupowanie.

Wyniki Ipsos z założenia obarczone są nawet 2-proc. błędem. To oznacza, że Konfederacja teoretycznie mogłaby z wynikiem poniżej 5 proc. jeszcze znaleźć się poza Sejmem.

Chociaż politycy Konfederacji w niedzielę podkreślali, że należy z ostatecznym podsumowaniem czekać na dalsze komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej, to tego scenariusza nikt przemawiający na scenie nie rozważał.

- Nosy na kwintę spuszczone są dzisiaj, ale trzeba je zaraz podnieść do góry i sztandar też do góry wznieść. To nie jest moment, by sztandar wyprowadzić, zdecydowanie nie - stwierdził Grzegorz Braun.