Barski: Zbrodnie wyjaśniamy po cichu

Rozliczamy zakup respiratorów. Podejrzanego ścigamy listem gończym – mówi prokurator krajowy Dariusz Barski w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą".

W wywiadzie udzielonym "Rz" Barski mówił m.in. o prowadzonym przez Prokuraturę Krajową śledztwie w sprawie rosyjskich zbrodni na Ukrainie. Jak poinformował, zgromadzono już blisko 1 tys. zeznań ofiar. "Postępowanie prowadzi zespół prokuratorów z Mazowieckiego Wydziału Departamentu Prokuratury Krajowej ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną i Korupcji, ale zaangażowani w nie są prokuratorzy z całego kraju. Współpracujemy także z ABW, Policją i Strażą Graniczną" - powiedział.

Dodał, że "dla prokuratury szczególnie cenne są takie zeznania, które pozwolą na zidentyfikowanie konkretnych sprawców i formacji wojskowych, w których pełnili służbę". "Istotne będzie ustalenie, czy osoba składająca zeznanie była bezpośrednim świadkiem opisywanych zdarzeń, czy zna je z relacji innych osób, czy przekazywane dowody zarejestrowała osobiście, a jeśli nie, w jaki sposób weszła w ich posiadanie. To ważne w kontekście już pojawiających się w mediach zarzutów strony rosyjskiej, z których wynika, że strona ukraińska dokonuje fotomontażu i manipulacji prezentowanymi materiałami" - stwierdził prokurator krajowy.

Na pytanie, kiedy śledczy rozliczą sprawę respiratorów od handlarza bronią, Barski odpowiedział, że "właśnie jest rozliczana". "Prokurator sporządził postanowienie o przedstawieniu zarzutów Andrzejowi I. Do samej czynności ich ogłoszenia jednak nie doszło, ponieważ podejrzany ukrywa się przed organami ścigania. Dlatego prokurator wystąpił do sądu o zgodę na tymczasowe aresztowanie Andrzeja I. Sąd ten wniosek uwzględnił, co umożliwiło prokuraturze wystawienie listu gończego za podejrzanym" - wyjaśnił.

Według niego, "Prokuratura Regionalna w Lublinie zamierza przedstawić I. zarzut przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego". "Dotyczy on wadliwego wystawienia faktur VAT w łącznej kwocie ponad 148 mln zł dokumentujących sprzedaż respiratorów poprzez przyjęcie 0 proc. stawki podatku VAT zamiast stawki 8 proc. dla wyrobów medycznych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg spółki i nieujęcia w nich transakcji handlowych w łącznej kwocie prawie 100 mln zł. Ponadto, zarzut dotyczy przedłożenia w urzędzie skarbowym nierzetelnych deklaracji podatkowych zaniżających podatek VAT" - przekazał prokurator krajowy.