Bartkowiak: najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku, najmniej na Warmii i Mazurach

Najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku, najmniej na Warmii i Mazurach - powiedział w czwartek komendant główny PSP gen. brygadier Andrzej Bartkowiak.

Na konferencji, na której przedstawione zostały efekty inwentaryzacji schronów, komendant PSP pytany był o rozmieszczenie tych miejsc.

"Najwięcej miejsc schronienia jest na Śląsku najmniej, na Warmii i Mazurach" - odpowiedział.

Wyjaśnił też, na czym polega różnica pomiędzy różnymi rodzajami schronień.

Miejsca doraźnego schronienia to są to piwnice, garaże podziemne, szkoły, kościoły - miejsca, w których strażacy uważają, że konstrukcja jest na tyle odpowiednia, że można się tam schronić przed np. warunkami atmosferycznymi. Miejsca ukrycia to są niehermetyczne schrony czyli nie spełniają znamion schronu. Schrony, których jest około 2 tysięcy, to w pełni sprawne, hermetyczne miejsca, w których można się ukryć przed poważniejszymi zagrożeniami.

Bartkowiak opowiedział też, o nowej aplikacji informującej o schronach, która została uruchomiona w czwartek.

Zaznaczył, że już wkrótce będzie można ją ściągnąć na telefony z systemem Android i iOs. "Będzie ona przekierowała na stronę, gdzie będzie można sprawdzić w jakim miejscu będziemy mogli się schronić. Otrzymają tam państwo informację, nie tylko jak daleko jest to miejsca schronienia ale też informację jak szybko może tam dojechać jednostka Państwowej Straży Pożarnej lub Ochotniczej Straży Pożarnej. Będą tam podane czasy przyjazdu i zasięg" - wyjaśnił.

"Zakładamy, że nawet jeśli dzisiaj będzie dużo wejść, to nie powinna się zablokować i spokojnie działać i funkcjonować" - dodał.