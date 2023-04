Bartłomiej Chmielowiec: dzięki ustawie o jakości możemy mieć najlepszy system pozasądowego dochodzenia roszczeń na świecie

Projektowana ustawa o jakości w opiece zdrowotnej wprowadza bardzo potrzebne rozwiązania w zakresie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Mielibyśmy najlepszy system pozasądowego dochodzenia roszczeń na świecie – stwierdził we wtorek rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Wystąpienie rzecznika praw pacjenta zainaugurowało we wtorek w Warszawie VII Kongres Patient Empowerment, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Pacjent - Partner - Przyszłość".

Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec do wyzwań systemu opieki zdrowotnej zaliczył dostępność do lekarzy specjalistów, do jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych i do polityki refundacyjnej.

"Na te wyzwania są pewne rozwiązania i myślę, że to, czego powinniśmy oczekiwać, to by były konsekwentnie wdrażane. Mam tu na myśli rozwiązanie w zakresie opieki koordynowanej, które ma w konsekwencji spowodować, że lekarz rodzinny będzie podstawą systemu ochrony opieki zdrowotnej, a przez to również mniej obciążony będzie lekarz specjalista i łatwiej będzie się dostać do tego systemu. Mam też na myśli Krajową Sieć Onkologiczną (...) i projektowane zapisy ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Niezwykle ważnej ustawy, niezwykle potrzebnej" - podkreślił Chmielowiec.

Jak mówił "system opieki zdrowotnej nie interesuje się na razie rozliczaniem za jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych".

"Ta ustawa ma kompletnie zmienić punkt widzenia. Ma umożliwić naszemu płatnikowi premiować te podmioty, które udzielają świadczeń najlepiej. Premiować te podmioty, gdzie wartość kliniczna jest na najwyższym poziomie. (...) Ma premiować podmioty, które są najlepiej zarządzane. Te, które są najlepiej oceniane przez pacjentów" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że projektowane przepisy ustawy wprowadzają "bardzo potrzebne rozwiązania w zakresie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych".

"To by było domknięcie pewnego koła, dlatego że mamy już Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych, Fundusz Kompensacyjny Badań Klinicznych. Gdy będziemy mieli Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych, wszystkie potencjalne zdarzenia niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie opieki zdrowotnej, byłyby objęte alternatywną metodą uzyskania odszkodowania" - powiedział Chmielowiec.

"Mielibyśmy najlepszy system pozasądowego dochodzenia roszczeń na świecie, dlatego że takiego modelu jeszcze nikt nie ma. Mielibyśmy kompleksowe i pełne zabezpieczenie pacjentów" - stwierdził.

14 kwietnia Sejm nie zdołał odrzucić uchwały Senatu o odrzuceniu ustawy w tej sprawie. Szef MZ powiedział później, że jest zdeterminowany kontynuować prace nad regulacją. Zapowiedział, że kolejny projekt powinien się pojawić na najbliższym posiedzeniu Sejmu - prawdopodobnie w maju.

Poinformował, że będą zmiany w regulacji względem poprzedniej wersji ustawy. "Chcemy wykonać gest, gest wyciągnięcia ręki czy gałązki oliwnej, jeśli chodzi o najważniejsze uwagi" - wskazał.

Dyskusje, jak dodał, dotyczyły m.in. centrum akredytacji, czyli Centrum Monitorowania Jakości. "Zdecydowaliśmy się, że w ramach poprawek będziemy chcieli oddzielić jednak funkcję instytucji akredytującej od płatnika. Ustawa nie będzie zawierała przepisów znoszących CMJ" - podał szef MZ.

Zaznaczył, że druga zmiana ma związek z dyskusją o systemie no-fault. "Dyskusja wokół ustawy pokazuje, że nie jesteśmy gotowi do decydowania w tej chwili o kształcie klauzuli no-fault, która przyciągnęła najwięcej kontrowersji. Ten temat troszeczkę oddzielimy od ustawy i poddamy go dalszej dyskusji" - wskazał Niedzielski. Do tej dyskusji, jak dodał, zaprasza wszystkie środowiska.

Idea no-fault dotyczy możliwości wynagradzania pacjentom wystąpienia u nich niepożądanych zdarzeń medycznych bez orzekania o winie medyków.

Minister Niedzielski zapowiedział również, że ustawa o jakości skupi się w tej chwili na tym, by mieć podstawy prawne do płacenia za jakość, jej mierzenia i rozliczania.