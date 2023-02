Bartłomiej Ciążyński (Nowa Lewica) nowym wiceprezydentem Wrocławia

Dotychczasowy wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia Bartłomiej Ciążyński (Nowa Lewica) został nowym wiceprezydentem miasta. Ciążyński będzie odpowiadał m.in. za departament spraw społecznych.

Radni Nowej Lewicy, Koalicji Obywatelskiej oraz radni związany ze środowiskiem prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka tworzą większość w Radzie Miejskiej Wrocławia. Zrzeszenie są w Klubie Radnych Forum Jacka Sutryka - Wrocław Wspólna Sprawa.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk podkreślił w piątek podczas konferencji prasowej, że jego środowisko współpracuje z Lewicą od ponad czterech lat. "To środowisko wrocławskiej Lewicy cztery lat temu rozpoczęło z nami realizację ważnego projektu samorządowego; razem przeszliśmy przez wybory samorządowe" - mówił Sutryk.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział, że Lewica wobec środowiska, które rządzi obecnie stolicą Dolnego Śląska, jest lojalna. "Była, jest i będzie lojalna. W polityce stabilność jest bardzo ważną cechą, a lojalność to w tej chwili bardzo rzadka cecha" - mówił Czarzasty.

Dodał, że Wrocław i Dolny Śląsk to jedne z najważniejszych miejsc w Polsce, jeśli chodzi o mapę polityczną. "Mamy dobre notowania na Dolnym Śląsku i chcemy przyczynić się do dobrej sprawy - współrządzenia Wrocławiem. Mam nadzieję, od końcówki tego roku, na współrządzenie razem z innymi partnerami na opozycji Polską, to znaczy z PO, PSL i partią Szymona Hołowni" - podkreślił Czarzasty. Jak dodał, Wrocław jest siódmym miastem wojewódzkim, gdzie współrządzi Lewica na poziomie prezydenta bądź wiceprezydenta.

Ciążyński pełniąc funkcję wiceprezydenta Wrocławia będzie odpowiedzialnym m.in. za departament spraw społecznych. Nowy wiceprezydent zapowiedział, że skupi się m.in. na rozwoju polityki senioralnej we Wrocławiu. "Będziemy rozwijać program telemedycyny dla seniorów" - zaznaczył.

Dodał, że samorząd chce również rozwijać pomoc osobom młodym, których nie stać na mieszkania. "Będziemy rozwijać budownictwo społeczne, będziemy sięgać po nowe narzędzia najmu instytucjonalnego, najmu długookresowego, którego nadzorcom będzie miasto" - mówił Ciążyński zapowiadając powstanie społecznych agencji najmu.

Od piątku Wrocław ma czterech wiceprezydentów. Oprócz Cieszyńskiego, to Jakub Mazur (bezpartyjny), Renata Granowska (PO) oraz Sebastian Lorenc(PO).