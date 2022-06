Bartosiak o szczycie NATO: Rosja powinna zostać określona jako rywal Sojuszu Północnoatlantyckiego

Rosja powinna zostać określona co najmniej jako rywal NATO - powiedział w poniedziałek PAP.PL dr Jacek Bartosiak (Strategy&Future). Dodał, że niektóre państwa zachodniej Europy uważają, że układ NATO-Rosja powinien nadal obowiązywać.

Szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch w poniedziałek podkreślił, że podczas zbliżającego się szczytu NATO, Rosja powinna zostać jednoznacznie określona jako wróg Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz również w poniedziałek przypomniał, że w obowiązującej od 2010 roku koncepcji strategicznej NATO, Rosja nazywana jest partnerem. Szczyt NATO w Madrycie odbędzie się w dniach 28-30 czerwca.

Dr Jacek Bartosiak, geopolityk i założyciel Strategy&Future w poniedziałek w Studiu PAP podkreślił, że nadchodzący szczyt NATO będzie niezwykle ważny. Jak ocenił, podczas szczytu "Rosja powinna zostać określona co najmniej jako rywal NATO". Według niego, podczas szczytu powinna zostać omówiona kwestia stosunku NATO do Rosji oraz powinno się odpowiedzieć na pytanie czy "dalej obowiązuje układ NATO-Rosja". "Okazuje się, że dla niektórych państw zachodniej Europy on dalej powinien obowiązywać, przynajmniej takie są przegłosy" - dodał.

Zdaniem Bartosiaka kolejną kwestią poruszaną podczas szczytu powinna być kwestia obecności wojskowej na wschodniej flance NATO. "Obecność wojsk NATO na wschodniej flance jest absolutnie niewystarczająca dla interesów państw bałtyckich i Polski" - zaznaczył. "Byłoby dobrze, gdyby to stacjonowanie było pełniejsze, w większej liczbie" - powiedział ekspert. Jak jednocześnie zauważył, "dochodzą sygnały, że nie wydarzy się to w takim stopniu, w jakim chciałyby tego państwa frontowe".

Jak podkreślił, równie istotny jest temat ewentualnego rozmieszczenia amerykańskiej broni atomowej na wschodniej flance "w Polsce i Rumunii". "To jest poważna rzecz, która wyrównałaby stawkę ryzyka dla Polski w kontekście posiadania przez Rosję niestrategicznej broni jądrowej i nieposiadanie jej przez państwa frontowe" - powiedział. Dodał, że w tej sprawie również "dochodzą mało pozytywne sygnały dla polski".

Dr Bartosiak obawia się, że jeśli szczyt NATO nie sprosta oczekiwaniom państw Europy środkowo-wschodniej, to będą one poszukiwały innych "formuł zwiększenia swojego bezpieczeństwa". "Nie chodzi oczywiście o wyjście z NATO, ale poważne zbrojenia i koncepcje niezależne od koncepcji NATO". W ocenie eksperta możliwe byłoby również zawarcie nowych porozumień regionalnych np. "Szwecji, Finlandii, Polski i Rumunii w ramach NATO, ale nie podlegających pod sprawczość Niemców i Francuzów, która zawodzi w kontekście ukraińskim".

Założyciel Strategy&Future podkreśla, że przebieg wojny na Ukrainie jest "żywotnym interesem państw Europy środkowo-wschodniej". Jego zdaniem gdy wojna zakończy się "jakimś rozejmem albo pokojem", to państwom Europy zachodniej bardzo ciężko będzie przekonać kraje Europy środkowo-wschodniej do "podążania za agendą tamtych państw w kontekście relacji z Rosją". "Ta wojna przyspieszyła wiele procesów i unaoczniła wiele strukturalnych napięć w Europie" - dodał.

