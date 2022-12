Barwne szopki stanęły w kilkudziesięciu miejscach w Krakowie

W kilkudziesięciu różnych lokalizacjach Krakowa pojawiły się bożonarodzeniowe szopki w szklanych gablotach. Mieszkańcy i turyści mogą je podziwiać również po zmroku, ponieważ barwne konstrukcje są podświetlane.

"Te arcydzieła sztuki w przestrzeni miasta mają nie tylko cieszyć oko, stworzyć świąteczny nastrój, ale i zainteresować przechodniów, turystów tradycją krakowskiego szopkarstwa" - powiedziała PAP Małgorzata Niechaj z Muzeum Krakowa, które wspólnie z Krakowskim Biurem Festiwalowym umieściło prawie 40 szopek w różnych częściach dawnej stolicy.

Kolorowe konstrukcje, w nocy podświetlane, pojawiły się w najczęściej odwiedzanych miejscach, m.in. na Rynku Głównym, przy Barbakanie, na placu Matejki, placu Szczepańskim, przy Collegium Novum. Gabloty z szopkami można zobaczyć również w parkach, witrynach sklepów, hoteli, restauracji, galerii handlowych w różnych lokalizacjach.

Wśród blisko 40 szopek kilkanaście to budowle przygotowane przez profesjonalistów specjalnie z myślą o prezentacji w przestrzeni miejskiej. Są to duże, dwustronne konstrukcje. Jedna strona budowli pokazuje elementy religijne, tradycyjne, a druga strona postacie z legend i historii. Pozostałe ponad 20 szopek to prace, które brały udział w poprzednich Konkursach Szopek Krakowskich.

Z roku na rok w okresie świątecznym i okołoświątecznym w Krakowie pojawia się coraz więcej szopek. Na początku, w 2016 r., było pięć gablot, w 2017 - 10, 2018 - 15.

W sezonie 2022/2023 szopki w przestrzeni miejskiej będzie można podziwiać do końca stycznia.

Dla osób szczególnie zainteresowanych historią szopkarstwa Muzeum Krakowa przygotowuje "Spacer wokół szopki. Śladem Włodzimierza Tetmajera", zaplanowany na 6 stycznia. Oprócz tradycji barwnych konstrukcji uczestnicy poznają lepiej postać i twórczość malarza Włodzimierza Tetmajera. Punkty na trasie spaceru to nie tylko miejsca montażu gablot z szopkami, ale i na różne sposoby związane z artystą Młodej Polski. Spacerowi, którego przewodnikiem ma być dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski, towarzyszyć ma muzyczno-teatralne widowisko. Muzeum przygotowuje również przewodnik po trasie tegorocznej wycieczki. Spacerownik pojawi się na stronie internetowej placówki, ze względów oszczędnościowych nie będzie miał wersji drukowanej. Senat RP ustanowił rok 2023 Rokiem Włodzimierza Tetmajera w związku z setną rocznicą śmierci artysty.

W 2018 r. szopkarstwo krakowskie trafiło na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Krakowska szopka różni się od betlejemskiej. Musi być budowlą wieżową i zawierać charakterystyczne dla architektury Krakowa detale. Oprócz scen biblijnych kompozycja zawiera postacie biblijne, legendarne i historyczne.

Historia szopkarstwa krakowskiego sięga poł. XIX w. Szopki tworzyli murarze i cieśle z Krakowa i okolic. Było to dla nich dodatkowe zajęcie w czasie martwego sezonu budowlanego. W okresie Bożego Narodzenia chodzili z szopkami po domach. Dziś oryginalne konstrukcje profesjonalnie wykonuje ok. 50 twórców.